34 ميدالية للإمارات في «عربية المضمار» بالقاهرة

المصدر: القاهرة - البيان

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حققت منتخباتنا الوطنية 34 ميدالية ملونة خلال مشاركتها في البطولة العربية الثانية عشرة للمضمار التي أقيمت في القاهرة بمشاركة أكثر من 120 دراجاً من 6 دول، بواقع 8 ذهبيات و14 ميدالية فضية و12 ميدالية برونزية. وأضافت بعثة الإمارات 18 ميدالية في اليوم الأخير من البطولة كان لمنتخب الشباب نصيب جيد منها، ويعد مفاجأة البطولة كونه يشارك لأول مرة.

وحصد منتخب الكبار 7 ميداليات ذهبية في غياب قائد المنتخب يوسف ميرزا، الذي أصبح مدرباً ومديراً لفريق الكبار، وحقق سيف الكعبي ميداليتين ذهبيتين في أهم سباقات البطولة الأومنيوم، والنقاط، وفاز محمد المنصوري بذهبية سباق الإقصاء، كما شهدت البطولة عودة حسين النجار بطل العرب عام 2011 للشباب، ليساهم في إنجازات منتخب الكبار.

وتوج منتخب الكبار بذهبيتي سباق السرعة الفرقية، والمطاردة الفردية، بينما أهدت الصاعدة مروة سلمان منتخب الإناث ذهبية سباق المطاردة الفردية في فئة الشابات، واكتفت البطلة الأولمبية صفية الصايغ بميداليتين فضيتين، بسبب عدم مشاركتها في عدد كبير من السباقات كونها عائدة من فترة راحة.

وفجر منتخب الشباب مفاجأة للمنتخبات العربية المشاركة في أول ظهور وتوج حارب المرزوقي بفضية سباق الأومنيوم أقوى سباقات الشباب في أول مشاركة عربية له بالمضمار ووسط منافسة قوية من منتخبات السعودية، والجزائر، ومصر.

وأكد الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد رئيس البعثة سعادته بما تحقق من إنجازات خلال البطولة وأشاد بالمجهود الكبير الذي قدمه لاعبو ولاعبات المنتخب، وعدد الميداليات الملونة التي أحرزها اللاعبون وهو ما يؤكد رغبتهم القوية في رفع علم الإمارات بمختلف المحافل العربية والخليجية.

وأشاد الدوخي بالمستوى المتطور للدراجات العربية وما شهدته البطولة من منافسة قوية.

حصاد

جاء حصاد الميداليات الذهبية في فئة الكبار كالتالي: ذهبية سباق السرعة الفرقية عن طريق أحمد المنصوري ومحمد المنصوري وحسين النجار، وذهبية سباق المطاردة الفرقية عن طريق أحمد المنصوري، ومحمد المنصوري، وسيف معيوف، ووليد النقبي، ذهبية سباق النقاط (سيف معيوف)، ذهبية سباق السكراتش (خالد معيوف)، ذهبية سباق الإقصاء عن طريق محمد المنصوري، ذهبية المطاردة الفردية، ذهبية الأومنيوم سيف الكعبي، وذهبية المطاردة فردية مروة سلمان.

وأحرز الميداليات الفضية كل من أحمد المنصوري «الأمونيوم»، عبدالله الحمادي ومحمد المنصوري «الماديسون»، عبدالله الحمادي «سباق النقاط».

منتخب الشباب «المطاردة الفرقية»، ويضم حارب المرزوقي، وعبدالله يوسف، وخالد النعيمي، وعلي الزعابي، ومنتخب الإناث «السرعة الفرقية» ويضم المنتخب

زهرة حسين، وشيخة راشد، وصفية الصايغ، وشيخة راشد «سباق الكرين»، مروة سلمان في «سباق 500 متر سرعة» و«السكراتش»، زهرة حسين «مطاردة فردية» وحارب المرزوقي «سباق الشباب»، وصفية الصايغ «الكرين والسرعة».

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق كل من أحمد المنصوري «3 ميداليات»، ومروة سلمان «3 ميداليات»، وزهرة حسين «ميداليتان» وميدالية لكل من منتخب الشباب، وشيخة راشد وخالد النعيمي وعبد القادرعلي.

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