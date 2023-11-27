نجاح كبير لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح كبير فعاليات النسخة الحادية عشرة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بهدف استقطاب المواهب الرياضية النسائية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بين أوساط النساء، التي شاركت فيها أكثر من 1000 لاعبة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة من مختلف الجنسيات والأعمار، وتضمنت 7 بطولات رياضية متنوعة هي: البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الحواجز.

وتوج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، الفائزات بالمراكز الأولى في جميع فئات سباق الدراجات الهوائية الذي أسدل الستار على فعاليات الدورة، وأقيم السباق في جزيرة نخلة ديرة.

وفازت ميرا مروان الفلاسي من شرطة دبي بالمركز الأول في سباق الدراجات الهوائية فئة المواطنات لمسافة 20 كيلومتراً، تلتها علياء علي البوم من شرطة دبي، وحلت نوف علي النون من جامعة محمد بن راشد بالمركز الثالث.

وفي فئة المقيمات لمسافة 20 كيلومتراً فازت أنجليكا من مركز فيتش التدريبي بالمركز الأول، تلتها ماي فلورانس من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ثم ريم يونس من شركة سالك، وفي الفئة المفتوحة لمسافة 30 كيلومتراً فازت دراجات شرطة دبي بالمراكز الأولى الثلاثة، حيث حصدت مخابت أومتازنوفا المركز الأول تلتها فالريا كونونينكو، ورناتا سولتانوفا.

وفي منافسات بطولة الرماية التي أقيمت في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، فاز فريق ديوان صاحب السمو حاكم دبي، المكون من جواهر التميمي ومروى مصطفى بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي المكون من زينب الجهران وحنان الحميري، فيما حل فريق إدارة أمن المواصلات المكون من سمية حجي ووفاء إبراهيم في المركز الثالث.

وفي سباق الجري الذي أقيم في مضمار ميدان لمسافة 4.5 كيلومترات فازت رقية محمد من شركة طلبات بالمركز الأول في فئة المواطنات، تلتها حصة الجسمي من طيران الإمارات، وحلت فاطمة سعيد من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المركز الثالث. وفي الفئة المفتوحة فازت خلود درويش من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالمركز الأول، تلتها جوزفين تان من مؤسسة دي بي ورلد.

تحدي الحواجز

وفي منافسات بطولة تحدي الحواجز التي أقيمت في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز، فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات المكون من ميرا الفلاسي ومنى غضبان وزينب الهجران في المركز الأول، تلاه فريق شرطة دبي المكون من مريم مبارك وفاطمة المعمري ومها حسن في المركز الثاني، وحل فريق ديوا المكون من ميثاء عبدالرحيم وأميمة محمد ونورة الشامسي في المركز الثالث.

بطولة الريشة

وفي منافسات بطولة الريشة لفئة المواطنات فازت غدير الطاهري من بلدية دبي بالمركز الأول، تلتها مريم البلوشي من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وحلت هند الجناحي من شرطة دبي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت أمريثا كوتيكريشنان من القنصلية الكندية في دبي بالمركز الأول، تلتها سيليست ماي من هيئة الصحة بدبي، وحلت دونيد ماثيو من هيئة الصحة بدبي في المركز الثالث.

وفي منافسات بطولة البادل التي أقيمت في نادي جست بادل بميناء راشد، فازت في فئة المواطنات كل من ميرة الفلاسي، وشيخة الشامسي من هيئة الطرق والمواصلات بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت فاطمة البلوشي، وأسماء منتصر من جمارك دبي، وفي المركز الثالث حلت هبة سامي وسارة بشير من النيابة العامة بدبي، وفي فئة المقيمات فازت جيسيكا لوكاس، ومريم الهاشمي من جست بادل بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت سندس سالم، وحصة أهلي من هيئة الطرق والمواصلات، وحلت ميا ألفا، وهبة السيد من شرطة دبي في المركز الثالث.

بطولة البولينغ

وفي بطولة البولينغ في فئة المواطنات فازت سارة الملا من بنك أبوظبي الأول بالمركز الأول، تلتها ميرة شبيب من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثاني، وحلت مريم مبارك من شرطة دبي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت سمانثا حنان من شركة إيزي جينيريتور بالمركز الأول، تلتها آيلين دي ليون من شركة فلافوريك في المركز الثاني، وحلت ليدي ليز آن من شركة فيم في المركز الثالث.

تتويج

وتوجت حصة الكوس رئيس قسم رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، الفائزات في جميع البطولات إلى جانب ممثلي رعاة الدورة وهم: مجوهرات دهماني، وهواتف هونور، وفريش ماركت، وأكوافينا، وريسنك، وميدان فزاع للرماية.

وقال مافي جيان المدير العام لشركة هونور للأجهزة الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي، نؤمن بقوة المرأة في مجالات الرياضة والتكنولوجيا، حيث يعمل كل إنجاز رياضي أو ابتكار تكنولوجي على تحقيق التقدم والتطور الإنساني، ومن خلال رعايتنا لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، نهدف إلى تمكين المرأة لتخطي الحدود وتحقيق إنجازات في مجال الرياضة، وهي مبادئ تتوافق أيضاً مع رؤيتنا في دفع التقدم والابتكار في عالم التكنولوجيا.

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