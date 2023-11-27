«حشيم» يتوج بلقب سباق «مهرجان زايد للبوانيش الشراعية»

المصدر: أبوظبي - وام

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فاز «حشيم»، لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي، بسباق مهرجان زايد للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

وجاء في المركز الثاني «مروح» لمالكه مانع الشامسي، بقيادة النوخذة أحمد الحمادي، وثالثاً «طوفان» لمالكه حمد الرميثي، بقيادة النوخذة أحمد المرزوقي.

وانطلق السباق بمشاركة 50 قارباً من أعالي «جزيرة اللولو» ولمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

توج الفائزين خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وناصر الظاهري، رئيس قسم الرياضات الحديثة بالنادي.

وأكد خليفة الرميثي، أن السباقات التراثية، من أهم وأبرز الفعاليات في كل موسم، لما لها من دور مهم في دعم جهود الحفاظ على التراث، وتعزيز الهوية الوطنية، عبر نقل الموروث البحري الإماراتي الأصيل للأجيال القادمة.

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