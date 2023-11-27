ذهبيتان للإمارات في «دولية دبي للقفز بالمظلات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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نجح منتخبنا الوطني في حصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات المقامة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتحققت الذهبيتان بوساطة الثنائي عبدالرحمن البلوشي في مسابقة الفردي دقة الهدف وعبدالباري القبيسي في مسابقة التزحلق على الماء.

وأهدى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية الإنجاز الذهبي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات.

رعاية

وأكد الاتحاد أن النتائج المشرفة تحققت بفضل الرعاية الكريمة التي تحظى بها الرياضات الجوية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

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