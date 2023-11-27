حمدان بن محمد يقود 226 ألف عداء في تحدي دبي للجري

المصدر: دبي - البيان

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وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الشكر لجميع الذين شاركوا في تحدي دبي للجري الذي أقيم أمس على شارع الشيخ زايد في دبي في ختام «تحدي دبي للياقة». وقال سموه في حسابه في منصة «×»: «شكراً لجميع من شاركوا في تحدي دبي للجري.. أنتم مصدر إلهامنا وسعينا إلى تعزيز مكانة دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم».

وتقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 226 ألف مشارك في الدورة الخامسة من تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي في ختام «تحدي دبي للياقة» لسنة 2023، وعززت الفعالية مرة أخرى مكانتها أكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم، إذ نجح التحدي في تحطيم الأرقام التي حققها العام الماضي.

وأبرز تحدي دبي للجري الحدث الاستثنائي، الطبيعة الفريدة لدبي أفضل مدينة للعيش في العالم، ومجتمعها المفعم بالحيوية والنشاط.

وشارك إلى جوار سمو ولي عهد دبي في تحدي دبي للجري، رائدا الفضاء الدكتور سلطان النيادي وهزاع المنصوري وانضم إليهما رواد الفضاء زملاء النيادي من طاقم «البعثة 69» في رحلته التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية، إذ شارك في السباق رواد الفضاء الأمريكيون: ستيفن بوين ووارين هوبيرغ وفرانسيسكو روبيو، ورواد الفضاء الروس: سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين وأندريه فيديايف، وجاءت هذه المشاركة لفتة تظهر أهمية ممارسة الرياضة أسلوبَ حياة وهي الدعوة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أجل مجتمع صحي حيوي ونشط.

وقدّم رائد الفضاء الدكتور سلطان النيادي علم «تحدي دبي للياقة» إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد مع انطلاقة الدورة الخامسة لـ«تحدي دبي للجري»، في بادرة تقدير لحرص سموه على أن يكون مجتمع دبي مجتمعاً نشطاً مبادراً لممارسة الرياضة التي تعد من أهم أسباب الحفاظ على صحة الإنسان، والاعتزاز بهذه الفعالية الفريدة التي تبرز مدى الحيوية التي تتمتع بها دبي مدينة الإبداع في المجالات كافة ومنها المجال الرياضي.

علم التحدي في الفضاء

وكان الدكتور سلطان النيادي حمل علم «تحدي دبي للياقة» في رحلته على متن محطة الفضاء الدولية، وهي الأطول في التاريخ لرائد فضاء عربي واستمرت ستة أشهر، من أجل تسليط الضوء على مدى الاهتمام الذي توليه الإمارات للرياضة، وحرص القيادة على جعلها أساساً لحياة صحية لمجتمع منتج ومبدع وقادر على إلهام العالم نحو أنماط حياة أفضل.

واستقطبت الفعالية المشاركين من جميع الأعمار والقدرات البدنية، وتحوّل شارع الشيخ زايد،، إلى مضمار جري ضخم، متيحاً فرصةً نادرة للعدائين للاستمتاع بمعالم دبي الشهيرة ضمن تجربة فريدة.

وضم التحدي مسارين مختلفين الأول مسار شارع الشيخ زايد بطول 10 كم، والثاني مسار وسط المدينة بطول 5 كم، والذي منح المشاركين من العائلات والأصدقاء فرصة فريدة للتواصل في أثناء انطلاقهم في رحلة لا تُنسى في قلب المدينة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يسعدنا أن نشهد النجاح الكبير الذي حققه تحدي دبي للجري هذا العام برعاية «ماي دبي»، إذ تبرز مشاركة مئات الآلاف من العدائين في التحدي روح الانسجام والتناغم التي يتسم بها مجتمع دبي، كما أن تحويل شارع الشيخ زايد إلى مضمار جري عملاق بما يضمه من معالم دبي الشهيرة أضاف بريقاً خاصاً للفعالية.

ونوّه أحمد الخاجة بالأثر الكبير لتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية الكبرى بالإمارة وقال: مشاركة سمو ولي عهد دبي مصدر إلهام حقيقي لنا جميعاً، إذ يظهر وجود سموه في مقدمة المشاركين في التحدي مدى حرصه على تعزيز أسلوب حياة نشط وتحفيز روح المشاركة الجماعية في جعل دبي المدينة الأنشط والأكثر حيوية على مستوى العالم.

وأعرب الخاجة عن فخزه بتطوّر تحدي دبي للجري ومكانته المتنامية أكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم، موجهاً رسالة تقدير لكل من أسهم في النجاح المتميز لهذه النسخة من التحدي. وتابع: بينما نحتفل بالإنجاز الكبير لتحدي دبي للجري لهذا العام، نتطّلع قدماً إلى المستقبل، إذ نهدف إلى إلهام المزيد من الأفراد تبني أسلوب حياة نشط والإسهام في بناء مجتمع أكثر صحةً ونشاطاً في دبي.

وأعرب سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي عن بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لحرص سموه المستمر على إعطاء المثال والقدوة في تشجيع الرياضة، والتحفيز على ممارستها، الأمر الذي يزيد رسوخ مفاهيم الحياة الصحية ويجعل دبي نموذجاً ملهماً في توفير أفضل نوعيات الحياة.

وقال: نجح تحدي دبي للجري مرة أخرى في تجسيد قوة الرياضة وقدرتها على جمع الأفراد معاً وتعزيز أواصر الصداقة، وكان الإقبال الكبير والحماس اللذان أبداهما المتسابقون دليلاً على التزام دبي تعزيز أسلوب حياة صحي ونشط للجميع، والفعاليات الكبرى مثل تحدي دبي للجري تؤدي دوراً بالغ الأهمية في إنشاء وتعزيز بيئة رياضية قوية في الإمارة، ما يوفر للسكان والزوار العديد من الفرص المتنوعة لتحسين جودة حياتهم.

وأضاف: يواصل مجلس دبي الرياضي التزامه إنشاء نظام رياضي مستدام ، ويسعدنا أن نحتفل بنجاح تحدي دبي للجري، ونتطلع إلى إلهام أفراد مجتمعنا باستمرار ليعيشوا حياة صحية ونشطة عبر الرياضة واللياقة .

من ناحية أخرى، قادت سيارات شرطة دبي الرياضية الفخمة بداية تحدي دبي للجري، لإضفاء المزيد من الحماس على أجواء التحدي، بينما ساعدت سيارات نيسان، وهي أحد شركاء التحدي، على تحديد وتيرة الفعالية، وأضاف وجود شرطة دبي بجانب سلامة المشاركين، المزيد من الحماس إلى الفعالية المجتمعية الكبيرة. وعلى هامش التحدي، حضرت الشخصيتان المحبوبتان «مدهش» و«دانة».

أبرز الفعاليات

يعد «تحدي دبي للجري» من أبرز الفعاليات في تحدي دبي للياقة، وهي مبادرة أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في سنة 2017 ضمن رؤية سموه في جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً، وأفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

ويعد نجاح تحدي دبي للجري دليلاً على الروح الحيوية التي يتمتع بها مجتمع دبي، إضافة إلى الالتزام بتعزيز مجتمع نابض بالحياة وشامل يقدّر الصحة وجودة الحياة والعمل الجماعي.

وفي إطار حرص دبي على تحفيز ممارسات الاستدامة، ستتم إعادة تدوير عبوات «ماي دبي» التي استخدمت في الحدث من قِبل شركة DGRADE، وبالتعاون مع Averda، ما يضمن إدارة فعالة ومستدامة للنفايات.

وكانت مؤسسة دبي للإعلام حاضرة في فعاليات «تحدي دبي للياقة» وأعدت على مدار 30 يوماً سلسلة من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تحفز مختلف قطاعات وأقسام وإدارات المؤسسة على القيام بممارسات رياضية تركز على اللياقة البدنية والذهنية، وتحفز على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

تنظيم

تجدر الإشارة إلى أن «تحدي دبي للجري» تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية ماي دبي، وبدعم سن أند ساند سبورتس، إضافة إلى الشركاء بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة اتصالات من e&، ولاروش بوزيه، وأوبتيموم نيوترشن، وطلبات، وإعمار، مع الشركاء الرسميين الشركة العربية للسيارات، ودبي الجنوب، وطيران الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات.

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