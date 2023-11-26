«دبي للإعلام» تحفز موظفيها على ممارسة الرياضة وتبني أساليب حياة صحية

المصدر: دبي ـ البيان

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شاركت مؤسسة دبي للإعلام في فعاليات الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة» (30×30)، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم والتأكيد على مكانتها كأفضل المدن للحياة والعمل والزيارة.

وأعدت مؤسسة دبي للإعلام على مدار 30 يوماً سلسلة من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تحفز مختلف قطاعات وأقسام وإدارات المؤسسة على القيام بممارسات رياضية مختلفة تركز على اللياقة البدنية والذهنية، وتحفز على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، حيث أتاحت الفعاليات الفرصة أمام جميع الموظفين لممارسة تمارين وأنشطة رياضية متنوعة، ومن بينها اليوغا والجري وتمارين التمدد والتي تتناسب مع مختلف الأعمار والقدرات البدنية.

وأكد عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات حرص «دبي للإعلام» على دعم كافة المبادرات الحكومية، ومن بينها مبادرة «تحدي دبي للياقة» والسعي لتحقيق أهدافها. وقال: «يعكس «تحدي دبي للياقة» أهمية ممارسة الرياضة واتباع أنماط حياة صحية، واكتشاف القدرات الكامنة داخلنا، ما يسهم في تعزيز السعادة والطاقة الإيجابية بين أفراد المجتمع المحلي، كما يرفع من مستوى الوعي بأهمية ممارسة الرياضة في كافة الأماكن حول الإمارة، وليس فقط داخل الأندية الرياضية»، مشيراً إلى أن مشاركة «دبي للإعلام» عبر مختلف قطاعاتها وإداراتها في التحدي، يأتي ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية الرامية إلى تحسين مستويات اللياقة البدنية والصحية ضمن بيئة العمل، وحرصها على تعزيز العلاقات الاجتماعية والطاقة الإيجابية بين الموظفين، وعبر في الوقت ذاته عن اعتزازه بمشاركة «دبي للإعلام» في فعاليات تحدي دبي للياقة، إلى جانب مساهمتها في تغطية فعاليات المبادرة في مختلف أنحاء الإمارة.

وأضاف: عملت طواقم «دبي للإعلام» على تصميم برنامج متكامل يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة وحصص اللياقة، التي يمكنها تعزيز اللياقة الذهنية والبدنية لدى الموظفين، وتحفيزهم على ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار فترة التحدي، كما تم تجهيز الأماكن التي سيتم فيها ممارسة الأنشطة داخل مكاتب قطاعات المؤسسة، بهدف تمكين الموظفين من ممارسة الرياضة ضمن أجواء إيجابية وملهمة.

وضمن مشاركتها في فعاليات «تحدي دبي للياقة»، احتفلت «دبي للإعلام» باليوم العالمي للسكري، وسعت من خلال أنشطتها الخاصة بهذا اليوم إلى دعم المصابين بمرض السكري، ورفع مستوى الوعي بهذا المرض وتأثيراته على المجتمع وطرق الوقاية منه، وتشجيع أفراده على ضرورة التشخيص المبكر، وأهمية اتباع أنظمة غذائية صحية، وممارسة النشاط البدني الذي يساعد على الوقاية من المرض، وفي هذا السياق، نظمت «دبي للإعلام» داخل مقراتها مجموعة من الأنشطة التي تسهم في تعريف الموظفين بهذا المرض وتأثيراته وطرق الوقاية منه.

يذكر أن «تحدي دبي للياقة» يهدف إلى تشجيع سكان دبي وزوارها على اتباع أنماط حياة صحية من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً، وذلك من خلال مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات والأنشطة الرياضية، وكان التحدي قد أسهم منذ انطلاقته عام 2017 في تعزيز البنية التحتية والمرافق الرياضية في جميع أنحاء المدينة، وحث أفراد المجتمع من كافة الجنسيات على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً. وقد شهدت دورة العام الماضي تحقيق رقم قياسي في عدد المشاركين في فعاليات التحدي والذي بلغ 2.2 مليون مشارك، حيث استقطبت الفعاليات الرئيسية التي أقيمت على شارع الشيخ زايد حوالي 35 ألف راكب دراجة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية» و193 ألف عدّاء في «تحدي دبي للجري».

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