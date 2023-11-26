سلة شباب الأهلي تحافظ على المركز الثاني في الدوري

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حافظ شباب الأهلي على المركز الثاني في الترتيب العام لمسابقة الدوري العام لكرة السلة بفوزه على ضيفه الوحدة بنتيجة 104-77 في ختام الجولة التاسعة، ليصل للنقطة 15 بفارق نقطة واحدة عن المتصدر النصر فيما للوحدة 9 نقاط، وكانت الجولة افتتحت بفوز النصر على البطائح 96-92 والوصل على الشارقة 86-78.



دورة 3 × 3

استهل الاتحاد العربي لكرة السلة دوراته للعام الحالي بدورة تنظيم وتدريب وتحكيم 3 × 3،

عبر موقع الاتحاد العربي «أون لاين» بمشاركة 1099 دارساً يمثلون 18 دولة عربية تتصدرها

مشاركة مصر والمغرب بواقع 283 دارساً من كل دولة، ثم (الأردن 142 دارساً) فالجزائر (85) وسوريا (58)، فيما تتصدر الإمارات الدول الخليجية برصيد 28 دارساً تليها السعودية (13 دارساً) والكويت (9) وعمان (4).

يحاضر في الدورة كل من وسام جابر المدير الفني السابق للمنتخب المصري وزياد عبد الرحمن رئيس لجنة 3 × 3 بالاتحاد الجزائري، وماركو سكوكو المدير الفني للمنتخبات القطرية 3 × 3 والحكمان الدوليان محمد الدمياطي وسارة جمال.

وأكد العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي أن البرنامج يشمل دورة الأخصائيين يومي 5 و 6 ديسمبر المقبل، ودورة إصابات الملاعب والتأهيل يومي 17 و 18 من الشهر نفسه، وتختتم بدورتي التحكيم 27 و 28 ديسمبر، والتدريب يومي 29 و 30 منه خلال بطولة المنتخبات العربية المقرر إقامتها في القاهرة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير 2024.

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