العين يتفرد بصدارة رجال اليد بفوزه على مليحة بعقر داره

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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نجح فريق كرة اليد في اعتلى قمة دوري رجال اليد بختام الجولة الثالثة بالدور الأول للبطولة عقب فوزه الصعب على فريق مليحة بعقر دارة بنتيجة 25/23 ليرفع رصيده الى 9 نقاط مثلت العلامة الكاملة له بالبطولة، والتي أفقدت منافسه وشريكة على الصدارة خلال الجولتين السابقتين فريق اليد بنادي مليحة ليحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط بختام المباراة التي أقيمت مساء السبت.

قلب الموازين

وفرط فريق مليحه صاحب الأرض والجمهور تفوقه وأداؤه الأفضل في الشوط الأول والذي نجح في إنهاءه لصالحه بنتيجة 15/12، لينتفض الزعيم العيناوي في الشوط الثاني والذي شهد مزيداً من الإثارة والتحدي صاحبه تبادل التقدم والذي حسمه الضيف العيناوي بالفوز 25/23 وحصد نقاط المباراة الثلاثة والصدارة بجدارة.

المراكز

وبالنسبة لنتائج بقية الفرق المشاركة في البطولة احتل فريق شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق الجزيرة الرابع رغم تساوي رصيد الفريقين ولكل منهم 6 نقاط من جولتين، واستمر فريق الوصل بمركزه الخامس بفارق الأهداف عن فريق النصر السادس ورصيد كل منهم 3 نقاط، واحتل فريق دبا الحصن المركز السابع برصيد نقطتين والشارقة ثامناً لعدم مشاركته حتى الآن لمشاركته في بطولة الأندية الأسيوية ال 26 بدولة الكويت.

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