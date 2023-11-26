روفائيل سانتوغا: الأكاديمية الدولية بدبي تنشر ثقافة صحيحة لممارسة بناء الأجسام

المصدر: دبي - البيان

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أشاد الدكتور الإسباني روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، بالجهود التي تبذلها أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي، في الزيارة التي قام بها أول من أمس إلى مقر الأكاديمية، وبحضور العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، والمهندس وليد عبدالكريم مدير الأكاديمية، ووسام عبدالكريم المستشار القانوني، ومحمد عبدالكريم مدير الشؤون الإدارية، كما أثنى الإسباني روفائيل سانتوغا على الاستدامة التي تشهدها في تقديم الدورات وحسب المستويات البدنية والفنية والعلمية المقررة، ما أسهم في نشر ثقافة ممارسة صحيحة لرياضة بناء الأجسام، مؤكداً أن جهته تحرص على مواكبة العلوم الحديثة لرفدها للمنتسبين لتطوير كفاءتهم بشكل منتظم.

على جانب آخر، أعلنت أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي، تسلمها المناهج والكتب الجديدة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي في إسبانيا وذلك تمهيداً لتقديمها للمدربين واللاعبين في الخطة الفنية والتدريبية لسنة 2024، وأوضح المهندس وليد عبدالكريم قائلاً: تلقينا المناهج الجديدة المعتمدة من قبل اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي والتي تركز على البحوث الجديدة في التغذية الرياضية وأخصائي عضلات البطن ومكونات الحمل التدريبي واللياقة البدنية وعناصرها وعلم الحركة، إضافة إلى تقنيات الجري وتفادي الإصابات وعلم النفس الرياضي، وأكد مدير الأكاديمية، أن استمرار المدربين في التعرف إلى التحديثات العلمية يعد من الأمور الضرورية لاستمرار ممارسة التدريب وفقاً للمواصفات العالمية.

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