ماكس فيرستابن بطلاً لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي للمرة الرابعة على التوالي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج ماكس فيرستاين سائق فريق ريد بل بطلاً لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2023، التي أقيمت على حلبة مرسى ياس بأبوظبي، اليوم الأحد، ليؤكد السائق الهولندي جدارته بلقب بطولة العالم العام الحالي التي أحرزها للمرة الرابعة في تاريخه.

وأحرز فيرستابن لقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي وللمرة الرابعة على التوالي على أرض حلبة ياس، بعدما أنهى السباق في المركز الأول بتوقيت 1 ساعة و27 دقيقة وثانيتين، بفارق 17.993 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري الذي حل في المركز الثاني، و20.328 ثانية عن البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس الثالث.

وأمسى فيرستابن ثالث أنجح سائق في تاريخ الفورمولا1 مسجلاً انتصاره الـ 54 في تاريخه، خلف البريطاني لويس هاميلتون (103 انتصار)، والألماني مايكل شوماخر (91 انتصار)، وذلك بعدما نجح في تخطي الألماني سيباستيان فيتيل (53 انتصار).

وعزز فيرستابن من أرقامه القياسية في موسمه الاستثنائي والتاريخي، وأنهى البطولة بـ 19 انتصار، كأكثر سائق في عدد مرات الفوز خلال موسم واحد، ونجح في الوصول إلى 1000 لفة في صدارة السباقات خلال مسيرته، إلى جانب اعتلائه منصة التتويج في 21 سباقاً في الموسم.

وحقق السائق الهولندي أكبر عدد من النقاط في تاريخ البطولة، وأنهى الموسم بـ 575 نقطة، بفارق كبير عن زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز الثاني في الترتيب العام (285 نقطة) والذي حل رابعاً في سباق أبوظبي بعدما حصل على عقوبة 5 ثوان لارتكاب مخالفة تصادم مع البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين، في حين جاء البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات ثالثاً في ترتيب البطولة (234 نقطة)، بينما نجح الإسباني فيرناندو ألونسو سائق استون مارتن من خطف المركز الرابع بنهاية الموسم من مواطنه كارلوس ساينز سائق فيراري.

ونجح فريق مرسيدس في الحفاظ على مركز الوصافة في بطولة الصانعين بفضل أداء سائقه جورج راسل الذي ضمن لفريقه المركز الثاني بعد معركة شرسة مع فريق فيراري، إذ كان فريق ريد بل حسم لقب الصانعين قبل جولة أبوظبي برصيد 860 نقطة، وخلفه مرسيدس بـ 409 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فيراري، ورابعاً جاء فريق ماكلارين (302 نقطة)، وفي المركز الخامس أستون مارتن (280 نقطة).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز