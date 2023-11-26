حمدان بن محمد يتقدّم المشاركين في تحدي دبي للجري

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير - دينيس مالاري

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تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشاركين في النسخة الخامسة لـ"تحدي دبي للجري" ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 30×30، التي أقيمت صباح اليوم (الأحد) على شارع الشيخ زايد، بمشاركة يتوقع أن تكون قياسية مقارنة بنسخة العام الماضي التي، وصل فيها عدد المشاركين إلى 193 ألف مشارك.

واحتشد آلاف المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات والقدرات البدنية، منذ الصباح الباكر على شارع الشيخ زايد، الذي تحول إلى مضمار ضخم للجري، في صورة مبهرة تجسد مثالا حيَا للتسامح والتعايش بين أكثر من 200 جنسية على أرض الإمارات.

وتزين المشهد الرائع بمشاركة واسعة من أصحاب الهمم و آلاف الآباء والأمهات الذين حرصوا على اصطحاب أطفالهم الصغار معهم وكانوا يدفعون عرباتهم الصغيرة في أجواء المرح والبهجة، ما يعزز دور المبادرة في جعل دبي المدينة الأكثر صحةً ونشاطاً وسعادةً والأفضل للحياة والعمل في العالم.

وانطلق المشاركون والعداؤون في الساعة 6:30 صباحا وهم يرتدون قمصان "تحدي دبي للجري" البرتقالية، المقدمة من متاجر "سن آند ساند سبورتس" من خط البداية بالقرب من متحف المستقبل، على مسارين مختلفين، حيث اختار المشاركون الهواة والعائلات المسار بطول 5 كيلومترات، والذي مر بالقرب من "دبي مول" و"دبي أوبرا" و"برج خليفة"، أما العداؤون الأكثر خبرة فاختاروا المسار بطول 10 كيلومترات، والذي مرّ خلال شارع الشيخ زايد وصولاً إلى جسر "قناة دبي المائية"، وعودة باتجاه "مركز دبي التجاري العالمي" لينتهي في "شارع المستقبل".

الجدير بالذكر أن "تحدي دبي للياقة" الذي انطلق 28 أكتوبر الماضي و يختتم فعالياته اليوم، تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، ودبي الجنوب، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والشركاء الداعمين: سن أند ساند سبورتس، وبلو، وغرف دبي، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة اتصالات من e&، ولا روش بوزيه، وميرا للتطوير العقاري، ومبادلة للرعاية الصحية، وأوبتيموم نيوترشن، وطلبات، وأڤيڤ، وشمال القابضة – كايت بيتش، وإعمار، والشركاء الرسميين: مستشفيات وعيادات وصيدليات أستر، والشركة العربية للسيارات، وسيغنا، وإمارات، وليبتون، وسيرو، وتيكنوجيم، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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