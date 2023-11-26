2376 لاعباً ولاعبة .مثلوا 54 فريقا في الألعاب الجماعية والفردية..سعيد بن صقر وهيثم بن صقر يتوجان فريق كلباء بلقب قدم دورة الالعاب الشاطئية"

المصدر: كلباء - محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، أبطال النسخة الثالثة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية، التي انطلقت يوم 16 نوفمبر الجاري بمشاركة 2376 لاعباً ولاعبة مثلوا أكثر من 54 فريقا في الألعاب الجماعية والفردية بالاضافة إلى اللاعبين الذين تواجدوا في الألعاب الأخرى والفعاليات المصاحبة مثل اليوغا وتحدي الحواجز وضمت الدورة 7 رياضات رئيسية. واختتمت الدورة بالمباراة النهائية لكرة القدم، والتي انتهت بتتويج فريق إتحاد كلباء على حساب فريق العامرات العماني ليحافظ على اللقب للعام الثاني تواليا .



حضر اليوم الختامي اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وسعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المنظمة والشيخ محسن بن هاني البحراني رئيس نادي العامرات العماني و المستشار عمر بن حنيفة عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي ،وعبدالعزيز الحصان الشامسي ممثل الهيئة العامة للرياضة وعدد من ورؤساء وممثلي الاتحادات والأندية الرياضية والجهات والمؤسسات الحكومية والشركات والجهات الداعمة والراعية وجمهور غفير رسم لوحة زاهية في ختام التظاهرة الشاطئية المميزة.



وقد شهد اليوم الأخير للدورة ختام منافسات عدد من الألعاب وجاءت النتائج كالتالي:

مشاركة 123 لاعباً في المصارعة وتتويج 24 لاعباً من ثمانية فئات وحصل نادي الفجيرة للفنون القتالية على المركز الأول والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانيا ونادي خورفكان ثالثا

وفي الجودو شارك 461 لاعباً وتتويج 21 لاعباً شاركوا في سبعة فئات ونال الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول وإتحاد كلباء ثانيا والشارقة الرياضي ثالثا.

وفي كرة الطائرة لفئة الرجال جاء فريق تايتن أولاً يليه فولي بول امباير والثالث جميرا وفي فئة السيدات احتل فريق بيروت المركز الأول يليه غود ميكس وحل الأصدقاء ثالثا ،ولفئة 19 سنة اقتنص كلباء المركز الأول والذيد ثانيا والإبداع العلمي ثالثاً، وشاركت فرق مليحة والمدام وإتحاد كلباء والذيد والبطائح من فرق الإمارة في البطولة لفئة الناشئين في كرة الطائرة

كما شهد حفل الختام تكريم شركاء نجاح هذه النسخة من الاتحادات والأندية الرياضية والمؤسسات والجهات والشركات الداعمة والراعية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، الهيئة العامة للرياضة، إتحاد الإمارات لكرة القدم، إتحاد الإمارات للترايثلون، إتحاد الإمارات لكرة السلة، إتحاد الإمارات للكاراتيه، إتحاد الإمارات للتايكواندو، إتحاد الإمارات للجوجيتسو، إتحاد الإمارات للجودو، إتحاد الإمارات للمصارعة ، اتحاد االإمارات لكرة الطائرة، إتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إتحاد الإمارات للريشة الطائرة، معهد الشارقة للتراث، إتحاد الإمارات للرياضة للجميع، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، هيئة الشارقة للإستثمار و التطوير "شروق"، شركة بيئة، هيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة"، بلدية مدينة كلباء، بلدية مدينة الشارقة، المجلس البلدي لمدينة كلباء، جامعة كلباء، دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، دائرة شؤون الضواحي والقرى،مركز الشارقة للعمل التطوع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية نادي الحمرية الرياضي، نادي إتحاد كلباء ، فندق ومنتجع البحر بالفجيرة ، مياه جيسو – مجموعة عبد الله المطروشي وشركة بيج شو للتنظيم.



وتقدم عبدالملك جاني بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة على رعايته للدورة للعام الثالث على التوالي، مؤكداً أن هذه الرعاية كانت دعامة لتواصل النجاحات وتحقيق الأهداف المرجوة من الدورة، كما قدم الشكر لكل الذي ساهموا في تنظيم منافسات الدورة والفعاليات المصاحبة، وأشاد بتوجيهات ومتابعة سعادة عيسى هلال رئيس المجلس الرياضي، كما قدم شكره لأعضاء اللجنة المنظمة واللجان الفرعية، وقال أن الجمهور الغفير الذي تابع منافسات وفعاليات الدورة هو النجم الأبرز وهو الذي كفل لها كل ضمانات النجاح، بعد أن أصبحت مهرجاناً شاطئياً وعيداً سنوياً للرياضة والرياضيين في درة الساحل الشرقي كلباء.

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