دولية دبي للقفز بالمظلات تختتم منافساتها اليوم  

المصدر: دبي - البيان

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تختتم اليوم النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات والمقامة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وستقام الجولتان الأخيرتان في مسابقة دقة الهدف فردي وسط منافسات قوية وساخنة بين القافزين العرب والأوروبيين والأمريكيين، بينما يقام حفل الختام وتكريم الفائزين في نادي سكاي دايف دبي. ويواصل منتخبنا الوطني التألق في البطولة، على صعيد الفرق والفردي، حيث ضمن التتويج بالميدالية البرونزية في «دقة الهدف»، بينما يواصل عبدالرحمن البلوشي التحليق نحو ذهب منافسات الفردي.

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