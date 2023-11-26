محمد بن سليّم: نجحنا في تخفيض العجز المالي للاتحاد الدولي من 28 إلى 8 ملايين يورو

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الإماراتي محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أن الاتحاد ومنذ أن تولى رئاسته في عام 2021 نجح في خفض العجز المالي لدى الاتحاد من 28 مليون يورو إلى 8 ملايين يورو، وأنه يسعى إلى الوصول إلى صفر في العجز مع نهاية عام 2024، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تغيير القوانين التي وضعها الاتحاد بخفض السقف المالي لفرق الفورمولا1 إلى 140 مليون دولار لم تفِ بالمطلوب بتوفير منافسة أكبر بين فرق الفورمولا1 في بطولة العالم.

وقال بن سليم في تصريحات صحافية، على هامش جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1: عندما وضعنا سقف للتكلفة لفرق الفورمولا1 كنا نهدف لتحقيق مزيد من التنافسية ولكن لم يتحقق هذا الغرض نظراً لأن الفرق تقوم بتحديثات مستمرة، وهناك فرق تفوقت مثل ريد بل الذي سيطر على البطولة في المواسم الأخيرة، ومن قبله فريق مرسيدس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز