حلبة مرسى ياس تنال ثلاث نجوم في التقييم البيئي

المصدر: أبوظبي - البيان

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حازت حلبة مرسى ياس، تزامناً مع عام الاستدامة، التقييم البيئي من فئة ثلاث نجوم من الاتحاد الدولي للسيارات، تقديراً لخطوات الاستدامة والأداء البيئي المتبع في تنظيم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، ما يعزز جهود ومبادرات الاستدامة البيئية التي تنفِّذها الحلبة، ويدعم مسيرتها الريادية في هذا المجال.

حيث اعتمدت حلبة مرسى ياس لسباق الجائزة الكبرى لـ«الفورمولا 1»، مصابيح تعمل بتقنية LED لإنارة مسار السباق، الأمر الذي أسهم في خفض عدد المصابيح بنسبة 17% واستهلاك الطاقة بنسبة 40% وانبعاثات الكربون بنسبة 30%.

وكانت النسخة السابقة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 قد استقطبت أكثر من 160 ألف زائر، فجاء 60% منهم من خارج دولة الإمارات.

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