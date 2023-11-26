إسدال الستار على بطولة العالم للفورمولا1 اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تسدل جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، اليوم، الستار على بطولة العالم لعام 2023، وتتجه أنظار محبي وعشاق سباقات السيارات والسرعة في العالم إلى مضمار حلبة مرسى ياس لمتابعة السباق الختامي من البطولة.

وتستمر حلبة مرسى ياس في تقديم المتعة والإثارة في سباق الفورمولا 1 حتى بعد حسم لقب بطولة العالم، حيث بات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي بطولة بحد ذاتها ويتمتع بخصوصية كونه أفضل ختام للموسم.

وبعد حسم اللقب في بطولتي السائقين والصانعين لمصلحة الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل كبطل للعالم للعام الثالث على التوالي، إلى جانب لقب الصانعين الذي حسمه فريق ريد بل لن تخلو جائزة الاتحاد للطيران الكبرى من المنافسات الخاصة.

وصافة

وتحسم جائزة الاتحاد للطيران الكبرى مركز الوصافة للصانعين، إذ تبدو المعركة الأبرز في السباق بين مرسيدس وفيراري الساعيين لإنهاء الموسم في المركز الثاني، خاصة في ظل الفارق الضئيل بينهما في الترتيب بـ 4 نقاط، إذ يتقدم فريق «السهام الفضية» (392 نقطة) على فريق «الحصان الجامح» (388)، وهو فارق ضئيل جداً .

كما تبرز معركة أخرى على المركز الرابع للصانعين بين ماكلارين وأستون مارتن وسيحاول ماكلارين صاحب 284 نقطة الحفاظ على مركزه أمام أستون 273 نقطة.

ويتنافس 4 سائقين على المركز الرابع للترتيب العام خلف فيرستابن والمكسيكي سيرجيو بيريز الثاني، والبريطاني لويس هاميلتون الثالث، حيث ستكون المنافسة على أشدها بين الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري (200 نقطة)، ومواطنه فيرناندو ألونسو سائق استون مارتن (200 نقطة)، والبريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين (195 نقطة)، وشارل لوكلير من إمارة موناكو سائق فيراري (188 نقطة).

هيمنة

من جهة أخرى، واصل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل وبطل العالم للموسم الحالي هيمنته على مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي وللعام الرابع على التوالي بعدما سجل أسرع زمن في التجارب التأهيلية، أمس، على حلبة مرسى ياس، ليعزز من حظوظه بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في السباق الذي يقام اليوم، بعد نجاحه في الفوز بالسباق في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وسجل فيرستابن أسرع توقيت للفة بزمن 1:23:445 دقيقة، بفارق بفارق +0.139 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري الذي جاء في المركز الثاني الساعي إلى خطف المركز الرابع على لائحة الترتيب العام للسائقين، وجاء زميله في الفريق، الإسباني كارلوس ساينز بالمركز 16، فيما نجح أوسكار بياستري سائق فريق ماكلارين في خطف المركز الثالث.

أداء جيد

وواصل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس أداءه الجيد في سباق أبوظبي، وجاء رابعاً في التجارب التأهيلية، بينما أنهى لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات التجارب بالمركز الـ 11.

وقال فيرستابن في المؤتمر الصحافي عقب التجارب التأهيلية: سعيد بالزمن الذي سجلته على أرض الحلبة بعدما عانيت طوال التجارب الحرة الثالثة بسبب عدم التماسك في السيارة.

وأضاف: أسعى إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ، والفريق نجح في العمل بشكل جيد خلال التجارب التأهيلية مما يساعدنا على تحقيق الانتصار في السباق.

منصة جديدة

تشهد جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 هذا العام منصة تتويج جديدة كلياً تم إضافتها مؤخراً إلى الحلبة، وتم وضع كأس الجائزة في المنصة ويتميز تصميم المنصة الجديدة بموقعها المميز بفضل إطلالتها على خط البداية.

استضافت تلة أبوظبي في حلبة مرسى ياس الآلاف من عشاق الفورمولا1 القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 .

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