استقبال حافل لوصيف مونديال السنوكر

المصدر: أبوظبي - البيان

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حظي محمــــد شهاب نجـم منتخب الإمارات للســـنوكر المصنف الأول محلياً باســـتقبال حافل لدى عودته للدولة عبر مطار أبوظـــــبي الدولي، تقديراً لإنجازه الكبير بإحراز وصافة مونديال الســـنوكر في قطر بفـــوزه بفـــضيـــــة «فـــــردي الأساتذة».

وكان في استقبال بعثة المنتخب أعضاء مجلس الإدارة، خالد الحمادي، ومحمد المحرزي ومروان الضالعي، واللواء «م» مصطفى شهاب والد البطل محمد شهاب. وشارك منتخبنا في بطولة فردي الأساتذة بـ 3 لاعبين هم محمد شهاب ومحمد الجوكر وراشد شكيلي.

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