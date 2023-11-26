تحدي دبي للجري ينطلق على شارع الشيخ زايد اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يشهد شارع الشيخ زايد صباح اليوم تحدي دبي للجري، في ختام فعاليات الدورة السابعة لتحدي دبي للياقة «30 × 30»، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأكثر صحة ونشاطاً وسعادة والأفضل للحياة والعمل في العالم.

ويتحول شارع الشيخ زايد إلى أكبر مضمار للجري اعتباراً من الساعة السادسة والنصف صباحاً، وسط مشاركة ضخمة من مختلف الفئات العمرية والجنسيات والقدرات البدنية.

ويمكن للمشاركين الاختيار بين مسارين مختلفين، يبدأ كلاهما من شارع الشيخ زايد، أحدهما المسار العائلي في وسط المدينة بطول 5 كيلومترات، الذي يعتبر مثالياً للعائلات والعدائين من جميع المستويات، حيث سينطلق المشاركون من منطقة قريبة من متحف المستقبل، ليصحبهم المسار عبر معالم دبي الشهيرة، بما في ذلك أوبرا دبي، ودبي مول، وبرج خليفة، وخصص المسار الثاني، للعدائين الأكثر خبرة، وطوله 10 كيلومترات عبر شارع الشيخ زايد، ويمتد إلى قناة دبي المائية ليعود باتجاه «مركز دبي التجاري العالمي» وينتهي في شارع المستقبل.

ويمكن للراغبين في الوصول لمنطقة البوليفارد للمشاركة في مسار وسط المدينة بمسافة 5 كم استخدام الشارع العلوي لمركز دبي المالي العالمي ومواقف السيارات في دبي مول.

ومن المتوقع أن يستقطب تحدي دبي للجري اليوم نحو 200 ألف مشارك قياساً بعدد المشاركين في الدورات السابقة، حيث وصل إلى 193 ألف مشارك العام الماضي، و146 ألف مشارك في عام 2021، وأكثر من 100 ألف مشارك في عام 2020، بينما سجلت النسخة الأولى التي أقيمت في 2019 مشاركة أكثر من 70 ألف مشارك.

ويعد «تحدي دبي للجري»، برعاية ماي دبي، إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن «تحدي دبي للياقة»، الذي انطلقت نسخته الحالية 28 أكتوبر الماضي، وتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية المجانية والأنشطة وحصص اللياقة وقرى اللياقة البدنية والمراكز المجتمعي.

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