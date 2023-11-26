تحت رعاية محمد بن زايد.. سلطان بن حمدان يشهد السباق التراثي بجائزة زايد الكبرى للهجن

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت أمس بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي، منافسات اليوم الأول لمهرجان جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن، وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات السباق التراثي باليوم الأول للمهرجان، كما حضر السباقات الشيخ منصور بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وجمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون، وأقيم في الفترة المسائية 12 شوطاً منها 10 أشواط لأبناء الدولة، وشوطان لأبناء الجاليات.

شهدت المنافسات مشاركة كبيرة في مختلف الأشواط التراثية التي أقيمت لمسافة 2 كلم وخصصت للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، وحصل الفائزون بالأشواط على جوائز نقدية وصلت إلى 100 ألف درهم.

وكسب عبدالله آل رضا على ظهر «الغزال» ناموس الشوط الأول محققاًً المركز الأول بزمن 3:07:5 دقائق، وفاز منصور الخييلي على ظهر «كفو» بالمركز الأول للشوط الثاني، وحقق محمد عبدالله مع «خرم» لقب الشوط الثالث، وسيف الكربي مع «هتاش» لقب الشوط الرابع، وتاتانيل لابيد مع «الورل» صدارة الشوط الخامس، ومنصور الراشدي مع «عجيب» لقب الشوط السادس، وهزيم المسافري مع «هداد» لقب الشوط السابع، وسالم الكتبي مع «شاهين» صدارة الشوط الثامن، وتصدر صقر الكربي مع «هتاش» الشوط التاسع، وعيسى المنصوري مع «الجو» الشوط العاشر، وسلطان الشامسي مع «جمر» الشوط 11، وراشد الخييلي مع «حفله» الشوط 12، وتوج الفائزين عبدالله مبارك المهيري مدير اتحاد سباقات الهجن الفائزين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز