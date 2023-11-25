الأزهري سائق ياس هيت بطل السباق الافتتاحي لفورمولا 4 الإمارات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تمكّن سائق فريق ياس هيت للسباقات، كيانو الأزهري، من خطف المركز الأول للسباق الافتتاحي لجولة كأس فورمولا4 الإمارات، ليحقق بذلك فوزه الأول في تاريخ الجولة خلال مسيرته مع الفريق، ويصبح أول سائق يعتلي المركز الأول على منصة التتويج الجديدة كلياً في حلبة مرسى ياس.



ومنذ بداية السباق، الذي يقام ضمن فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، استطاع الأزهري أن يخطف صدارة المتسابقين ويحافظ عليها حتى نهاية السباق، متفوقاً على فيديريكو الرفاعي سائق فريق إكسيل موتورسبورت، الذي حجز مكانه في منصة التتويج في المركز الثاني.

أما المركز الثالث على منصة التتويج الجديدة، فكان من نصيب سائق فريق بريما ريسنغ، فريدي سلاتر، في حين حقق ثنائي فريق ياس هيت للسباقات، راشد الظاهري وحمده القبيسي المركزين الرابع والخامس على التوالي، بفارق أقل من ثانية، بعد سباق شيّق شهد تنافساً قوياً على المسار بينهما.

ومع بقاء سباق واحد في جولة كأس فورمولا 4 الإمارات، تعود الفرق المشاركة للتنافس على حلبة مرسى ياس اليوم الأحد في الساعة 11.40 صباحاً في اليوم الختامي لفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2023.

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