ختام المرحلة الرابعة من تحدي قمم الإمارات على جبل الرابي في خورفكان

المصدر: دبي - البيان

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في المرحلة ما قبل النهائية، اجتمع محبو الرياضة الجبلية المشاركون في تحدي قمم الإمارات على مسار جبل الرابي التصاعدي في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة، صباح اليوم السبت في المرحلة الرابعة من التحدي الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد اجتياز مراحل التحدي الثلاثة في كل من رأس الخيمة وحتا والفجيرة على التوالي.

وشهدت منافسات المرحلة الرابعة في خورفكان تزايداً ملحوظاً في أعداد المشاركين من مواطنين ومقيمين، وسيّاح حضروا خصيصا للمشاركة في منافسات تحدي قمم الإمارات الذي انطلق تزامناً مع يوم العلم في الإمارات تحت شعار: «ارفعه عالياً.. ارفعه بفخر».

وعند خط النهاية حضر على منصة التكريم سعيد العجيل نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضة للجميع، إلى جانب سالم محمد النقبي رئيس نادي خورفكان الرياضي، وممثلين عن مجلس الشارقة الرياضي وشركة ايفرست للرياضة المنظمة للحدث، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل فئة برياضتي الجري الجبلي والهايكينغ او المشي الجبلي، والذين قطعوا مساراً ممتد على طول 6.3 كيلومترات على جبل الرابي، و يعتبر من المشروعات السياحية التراثية، تجذب المواطنين والسياح لممارسة رياضة المشي الجبلي.

ويتمتع هذا المسار الجبلي بخصوصية مميزة حيث أتاح للمشاركين في التحدي الاستمتاع برحلة تجمع بين سحر الطبيعة وعظمة التاريخ ومتعة المغامرة، فبرج الرابي، الذي تم بناؤه عام 1915 كجزء من شبكة الأنظمة الدفاعية للمدينة، يرصد ذاكرة أكثر من 100 عام من تاريخ المدينة العريق، ويمثل فرصة لاكتشاف جمال الطبيعة الجبلية وشواطئ خورفكان الساحرة.

جدير بالذكر أن ختام التحدي سيكون على جبل حفيت بمدينة العين السبت المقبل، وفيه يدشن المتسابقون مساراً جبلياً جديداً قامت شركة «ايفرست للرياضة» بفتحه خصيصاً بمناسبة إطلاق تحدي قمم الإمارات، على أن يتم في نهايته إعلان أسماء ابطال التحدي بموسمه الأول وبجائزة ايفرست.

حيث تأتي المرحلة النهائية تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر المقبل، ويرتدي المتسابقون زياً خاصاً يزينه العلم الوطني للدولة، فيما سيحمل العشرات الأعلام لزرعها فوق قمة جبل حفيت في تجسيد لإحدى رسائل التحدي الرئيسة المتمثلة بروح الـوحدة في الإمارات وشموخ علمها فوق القمم.

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