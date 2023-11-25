فيرستابن ينطلق أولاً في سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 غداً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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سجل الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم للفورمولا1 في الموسم الحالي، أسرع زمن في جولة التأهيل الرسمية لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، مساء اليوم السبت، في الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2023.

وأحرز فيرستابن قطب الانطلاق الأول على حلبة مرسى ياس للعام الرابع على التوالي، بعدما كان حقق أسرع زمن خلال جولة التأهيل أعوام 2020 و2021 و2022، لينطلق من المركز الأول في السباق الذي يقام غداً عند الساعة الخامسة مساء.

ويتطلع فيرستابن إلى إسدال الستار على موسمه التاريخي والاستثنائي بتحقيق الفوز في أبوظبي للمرة الرابعة على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد والوصول إلى الفوز الـ 19 هذا الموسم.

وجاء سائق فريق فيراري، شارل لوكلير ثانياً في جولة التأهيل بفارق +0.139 ثانية خلف فيرستابن، مما يدعم حظوظه في خطف المركز الرابع على لائحة ترتيب بطولة السائقين، خاصة بعد فشل زميله في الفريق، الإسباني كارلوس ساينز في إحراز توقيت جيد في جولة التأهيل، وأنهى الجولة في المركز الـ 16، فيما قدم أوسكار بياستري سائق فريق ماكلارين أداء مميزاً، ونجح في خطف المركز الثالث بتوقيت 1:23:782 دقيقة.

وواصل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس أداءه الجيد في سباق أبوظبي، وجاء رابعاً في التجارب التأهيلية، أمام مواطنه لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين، بينما أنهى لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات التجارب على حلبة ياس في المركز الـ 11.

ويعد هاميلتون أكثر سائق أحرز قطب الانطلاق الأول في سباق جائزة أبوظبي على حلبة مرسى ياس في 5 مرات، ثم فيرستابن 4 مرات، يليه فيتيل وروزبرغ (مرتين)، ومارك ويبر وبوتاس مرة.

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