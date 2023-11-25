خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في نسختها الـ 15

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في نسختها الـ15 والتي تقام على مضمار حلبة مرسى ياس.

والتقى سموه خلال الزيارة، ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفورمولا 1، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال رياضة سباق السيارات، في ظل توافر البنية التحتية الأساسية التي تسهم في تمكين المواهب المحلية للمشاركة في المنافسات العالمية، وتعزز مكانة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 وجهة مفضلة لمحبي رياضة الفورمولا 1 محلياً وإقليمياً ودولياً.

والتقى سموه أعضاء فريق «الفورمولا 4» الإماراتي، والسائقين الإماراتيين راشد الظاهري، وحمدة القبيسي وآمنة القبيسي، حيث أثنى سموه على جهودهم وإنجازاتهم، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على دعم المواهب في مختلف المجالات الرياضية.

وأثنى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، خلال هذه الجولة على جهود الجهات المعنية بقطاع الفعاليات الرياضية، ودورها في تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأحداث والفعاليات الرياضية والسياحية والترفيهية، مشيداً سموه بمكانة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، وما وصلت إليه منذ تنظيم النسخة الأولى في عام 2009، حيث تسهم في تعزيز السياحة وتنويع الاقتصاد في دولة الإمارات.

رافق سموه خلال الزيارة كلاً من: معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومحمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، وأحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعبدالله خوري، رئيس مجلس إدارة شركة «إثارة»، وسيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة».

يذكر أنه تزامناً مع عام الاستدامة، حازت حلبة مرسى ياس التقييم البيئي من فئة ثلاث نجوم من الاتحاد الدولي للسيارات، تقديراً لخطوات الاستدامة والأداء البيئي المتبع في تنظيم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، ما يعزز جهود ومبادرات الاستدامة البيئية التي تنفذها الحلبة، ويدعم مسيرتها الريادية في هذا المجال، حيث اعتمدت حلبة مرسى ياس لسباق الجائزة الكبرى لـ «الفورمولا 1»، مصابيح تعمل بتقنية LED لإنارة مسار السباق، الأمر الذي أسهم في تخفيض عدد المصابيح بنسبة 17 % واستهلاك الطاقة بنسبة 40 % وانبعاثات الكربون بنسبة 30 %.

وكانت النسخة السابقة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 قد استقطبت أكثر من 160 ألف زائر، حيث جاء 60 % منهم من خارج دولة الإمارات.

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