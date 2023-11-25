اتحاد «المواي تاي والكيك بوكسينج» يشارك في فعاليات القافلة الرياضية

المصدر: أبوظبي – البيان

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شارك اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في فعاليات القافلة الرياضية التي تقام تحت مظلة دبي للياقة البدنية 30 30X في ممشى مدينة دبي الطبية التي انطلقت، أمس الجمعة، وينظم الحدث القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية.

حضر افتتاح الفعاليات وشهد جانباً من تدريبات المنتخب الوطني للمواي تاي سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والدكتورة مريم المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، بحضور فهد العبدولي، مدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد.

من جهته، قال طارق محمد المهيري، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «يسرنا المشاركة والوجود في فعاليات القافلة الرياضية التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس الرياضيين، لمواصلة خططنا الداعمة لنشر ثقافة اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، وتعريف مجتمع الإمارات بدور وأهمية اللعبة وتشجيعهم على الانخراط بصفوفها».

وأضاف: «يولي اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج أهمية كبيرة للمشاركة والتفاعل مع المبادرات التثقيفية بالأنشطة الرياضية وانعكاسها المهم على الإسهام في تشجيع عموم فئات مجتمع الإمارات لاتباع أسلوب رياضي يعزز من النشاط البدني وسعادة المجتمع»، متوجهاً بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي ولكل الجهات الشريكة والداعمة للحدث.

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