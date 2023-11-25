سائقو فورمولا 3 و2.. أبطال سباقات المستقبل في جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع الإعلان عن حجز جميع مقاعد بطولة العالم للفورمولا 1 للموسم المقبل، باستثناء مقعد واحد، يوفر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2023 فرصة للتطلع إلى المواهب الصاعدة في بطولتي فورمولا 3 وفورمولا 2 الراغبين بوضع بصمتهم وإبراز قدراتهم وإثارة اهتمام فرق الفورمولا 1 والانضمام إلى شبكة انطلاق البطولة.

وفي بطولة فورمولا 2، يصعب تجاهل الفرنسي ثيو بورشير، الذي وصل إلى حلبة مرسى ياس للمشاركة في الجولة الأخيرة من البطولة، وهو قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقبها لهذا الموسم.

أداء

ويوجد سائق فريق أكاديمية ساوبر في أبوظبي وفي رصيده 191 نقطة، حيث يتعين عليه تفادي الأداء المتواضع الذي ظهر به خلال الجولات الأخيرة والعودة إلى المستوى القوي الذي قدمه في المراحل الأولى من الموسم، إذ يأمل فريق «إيه آر تي جراند بري» تسجيل لقب البطولة معه بعد أن كان آخر لقب حققه الفريق في عام 2019 مع «نك دي فريز».

ويتبعه عن قرب فريد فيستي، سائق فريق بريما رايسينج، الذي سيبذل قصارى جهده لمنافسة ثيو بورتشير على صدارة الترتيب، ويعد فريد فيستي أول سائق من أكاديمية فريق مرسيدس يشارك في بطولة فورمولا 2 بعد جورج راسل، ويسعى السائق الدنماركي البالغ من العمر 21 عاماً إلى إنهاء هذا الموسم على أفضل وجه، بعد أن حل في المركز التاسع خلال الموسم الماضي، وتكرار أدائه على حلبة مونزا هذا العام، حيث تمكن من الفوز بسباق السبرينت، كما يستحق فيكتور مارتينز، زميل ثيو بورتشير في فريق «إيه آر تي جراند بري» الذكر أيضاً على هذه القائمة.

ويأمل سائق أكاديمية فريق «ألبين» إضافة المزيد من النقاط إلى رصيده البالغ 130 نقطة على مسار حلبة مرسى ياس، وصعود سلم الترتيب، حيث يحتل حالياً المركز الخامس، في حين يتبعه بفارق نقطة واحدة فقط البريطاني أوليفر بيرمان، الذي قدم أداءً قوياً في عدد من الحلبات، ويأمل تقديم أداء جيد في أبوظبي وتقليص فارق النقاط الذي يفصله عن فريد فيستي، زميله في فريق بريما الذي يحتل المركز الثاني على ترتيب البطولة حالياً.

أداء

واختتمت بطولة فورمولا 3 منافسات الموسم على حلبة مونزا في أوائل سبتمبر الماضي، وحصد السائق جابرييل بورتوليتو لقب البطولة في جولتها الأخيرة بعد أداء قوي على مدار جولاتها التسع، ولفت أداء البرازيلي البالغ من العمر 19عاماً انتباه الفرق والمشجعين على حد سواء، حيث بادر فريق ماكلارين خلال الشهر الماضي إلى تسجيل السائق الشاب في برنامج تطوير السائقين التابع له.

وكان قرار السائق البريطاني زاك أوسوليفان بالانتقال من فريق كارلين إلى بريما رايسينج في موسم 2023 جيداً على الرغم من تأخره بفارق 45 نقطة عن بورتوليتو مع نهاية الموسم، وقدم سائق أكاديمية ويليامز البالغ من العمر 18 عاماً أداءً قوياً؛ ما شجع فريق أيه آر تي غراند بري على ضمه إلى صفوفه في بطولة فورمولا 2 للموسم المقبل.

وأنهى سائق بريما باول آرون موسم فورمولا 2 في المركز الثالث بفارق 7 نقاط، وصعد السائق الإستوني الشاب منصة التتويج 4 مرات خلال الموسم، وسجل فوزاً مهما على حلبة ريد بُل رينج في النمسا، وكان باول قد انتقل إلى بطولة فورمولا 3 بعد تحقيقه المركز الثالث في بطولة «ألبين» للفورمولا الإقليمية الأوروبية مرتين على التوالي في موسمي 2021 و2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز