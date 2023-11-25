فيكتوري يختبر جاهزية زورقيه قبل ختام مونديال فورمولا 1

المصدر: دبي - البيان

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أنهى فريق فيكتوري للزوارق السريعة - فورمولا 1 - برنامجاً تحضيرياً للمشاركة في منافسات جائزة الشارقة الكبرى - الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2023 - والتي تقام على مياه بحيرة خالد خلال الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر المقبل بمشاركة 21 زورقاً.

وخاض الفريق بإشراف الجهازين الفني والإداري لرفيق فيكتوري تجارب على مدار أسبوعين بمشاركة الثنائي بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، والسويدي اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4، في مسار مشابه تماماً على مياه الخليج العربي في شواطئ جبل علي.

جاهزية

ووقف الجهاز الفني والمتسابقين على جاهزية الزوارق لخوض المعترك الأخير في الموسم 2023، واطمأن البطلان الفهيم وستارك على جاهزية زورقيهما قبل بدء منافسات الجولة المرتقبة والتي يعمل فيها الفريق على تحقيق مركز متقدم في الترتيب العام بعدما حسم أمر صدارة الترتيب العام منذ الجولة الماضية لمصلحة المتسابق السويدي المخضرم جوناس اندرسون قائد زورق السويد 14 والذي يتصدر الترتيب العام برصيد 63 نقطة.

ويحتل قائد زورق فيكتوري 4 السويدي اريك ستارك قبل المرحلة الختامية المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 35 نقطة بفارق 27 نقطة عن المتصدر و4 نقاط عن صاحب المركز الثاني المتسابق الهولندي فرديناند زاندبيرغن قائد زورق الشارقة 12، بينما يملك المتسابق أحمد عبد الكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 والذي يشارك للموسم الأول في منافسات بطولة العالم - فورمولا 1 ثلاث نقاط.

شكر

ووجه أحمد السميطي مدير إدارة الفيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة النادي على الدعم والمتابعة لفريق زوارق فورمولا 1 خلال مشواره في بطولة العالم 2023، مما كان له الأثر الإيجابي وانعكس على نتائج الفريق الذي يتطلع لإنهاء الموسم هذا العام في الإمارة الباسمة بين الكبار، مؤكداً عودته القوية بعد الغياب في المواسم الماضية.

وأثنى السميطي على الأداء المتطور لزوارق الفريق في المراحل الأربع الماضية رغم الظروف المختلفة التي واجهت الفريق، مشيداً بأداء الثنائي أحمد عبد الكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 وزميله السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4.

ويملك فريق فيكتوري ذكريات رائعة وجميلة في بحيرة خالد التي كانت شاهدة على أول تتويج للفريق عام 2016 بعدما فاز زورقه رقم 3 بالمركز الأول لجائزة الشارقة حينها منهياً الموسم في المركز الثاني وذلك بعد ظهور الأول في البطولة عام 2015 والذي أنهاه في المركز الثالث.

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