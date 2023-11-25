شرطة أبوظبي بطل النسخة التاسعة لـ «اللياقة البدنية والتحدي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي



فاز فريق شرطة أبوظبي بالمركز الأول لبطولة اللياقة البدنية الرياضية والتحدي بنسختها التاسعة والتي تم تنظيمها بالتعاون بين اتحاد الشرطة الرياضي واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وجاء فريق شرطة دبي بالمركز الثاني وفريق الدفاع المدني ثالثاً، وشهدت البطولة تنظيم أربعة تحديات قوية وهي تحدي المناطق الجبلية وتحدي المناطق الصحراوية وتحدي المناطق البحرية وتحدي اللياقة الرياضية والتحمل.

منافسات

من جانبه، أكد أحمد بن ظبوي رئيس لجنة اللياقة البدنية في اتحاد بناء الأجسام، أن المنافسات ظهرت بشكل متميز بحيث يمكن بناء منتخب قوي للمشاركات الدولية مستقبلاً، كما أن البطولة حققت مكاسب إيجابية مهمة سنعمل على تطويرها للاستفادة بتطوير رياضة اللياقة البدنية، كاشفاً أن المنافسات تميزت بإدراج فئة النخبة وفئة الفرق النسائية مما يمهد لبطولات رياضية متنوعة تسمح بمشاركات فاعلة أكبر.



شكر

وثمن بن ظبوي دعم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالتوجيه بتقديم أفضل السبل التي تساهم بنجاح البطولة بشكل مميز وبما يساهم بدعم رياضة اللياقة البدنية، ومثنياً على جهود فريق عمل اللجنة المنظمة رئيس لجنة الحكام أحمد عبدالله أل علي ومدير حكام الساحة محمد عبد الكريم العكيدي، مؤكداً أن أجندة الاتحاد للعام 2024 ستتضمن إقامة عدد من البطولات المتخصصة باللياقة البدنية لمواصلة نشر ثقافة ممارستها كرياضة مهمة وجماهيرية لمواصلة استكشاف المواهب ورفدها في مختلف المجالات الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز