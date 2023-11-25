فوز سلة النصر والوصل على البطائح والشارقة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي



حقق فريقا النصر والوصل الفوز في انطلاقة الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام لكرة السلة على كل من البطائح والشارقة في مباراتين صعبتين، ونجح متصدر الترتيب «النصر» في البقاء في المركز الأول بعد تخطيه ضيفه البطائح بنتيجة 96-92 بعد مباراة مثيرة، بينما نجح الوصل في تسجيل فوز مهم على ضيفه الشارقة بنتيجة 86-78 في مباراة لا تقل إثارة عن سابقتها، وظلت فيها النتيجة معلقة حتى آخر ثوانٍ من المباراة.

وارتفع النصر بهذا الفوز للنقطة 16، محققاً العلامة الكاملة في 8 مباريات، ويحل شباب الأهلي ثانياً في الترتيب برصيد 13 نقطة من 6 انتصارات وخسارة واحدة قبل خوض مباراته في الجولة التاسعة مع الوحدة صاحب الـ8 نقاط، وارتفع الوصل للنقطة 13 متساوياً مع شباب الأهلي، لكنه يتقدم بمباراة عنه، ثم الشارقة برصيد 11 نقطة، والبطائح 10 نقاط، ويرتاح الظفرة صاحب الـ7 نقاط عن خوض الجولة التاسعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز