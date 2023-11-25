سلامة الخاطري بطلة الإمارات نائبة لرئيس مجلس اللاعبين البارالمبي الآسيوي

المصدر: الرياض - البيان

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اختار مجلس اللاعبين البارالمبي الآسيوي المنتخب في اجتماعه الأول الذي عقده برئاسة الياباني هيرويوكي ميساكا في العاصمة السعودية «الرياض» بطلتنا سلامة الخاطري لاعبة منتخبنا للريشة الطائرة والدراجات الهوائية ونجمة نادي دبي لأصحاب الهمم نائبة لرئيس المجلس، وذلك على هامش «كونجرس الرياض» الذي انطلق أمس السبت.

وتعد سلامة الخاطري فارسة إرادة وسفيرة الطاقة الإيجابية بمواهبها المتعددة وعلمها وثقافتها وحضورها القوي وذكائها، فهي بطلة بدرجة كيميائية خريجة بريطانيا ورياضية تجيد العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأحبت بطلة الإرادة الرياضة حيث زادتها الإعاقة الحركية إصراراً ومسؤولية، وخصوصاً أن الأسرة أزالت عنها كل الصعاب بالتشجيع المتواصل مما مثل لها قوة دفع كبيرة بعد رسم معالم العديد من الخطط والتي أنارت طريقها، لتحقق النجاح الكبير بفوزها في انتخابات مجلس اللاعبين الآسيوي التي أقيمت على هامش دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الأخيرة «هانغتشو».

من ناحيتها، وصفت سلامة الخاطري الحدث بأنه فخر ومسؤولية جديدة من أجل إيصال صوت الرياضيين الآسيويين. وقالت: أسعى لإيصال صوت اللاعبين ومتطلباتهم والعمل بروح الفريق الواحد تحقيقاً للأهداف المنشودة وخدمة لأصحاب الهمم في «القارة الصفراء»، وخصوصاً أن نجاحي بعضوية المجلس في الانتخابات الأخيرة واختياري لمنصب نائب الرئيس يضاعف من مسؤوليتي حتى أكون عند حسن ظن الجميع، وخصوصاً أن فتاة الإمارات على قدر التحدي دائماً في ظل الاهتمام الذي تحظى به من «القيادة الرشيدة».

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