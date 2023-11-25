مهرجان «العين أوفرسيز الدولي للشطرنج» ينطلق من القاهرة غداً

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعاليات مهرجان العين أوفرسيز الدولي للشطرنج، غداً الأحد وحتى الثالث من ديسمبر المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع أكاديمية عدلي للشطرنج وتحت إشراف الاتحاد المصري للعبة.

يقام المهرجان بالصالة المغطاة 4 باستاد القاهرة بمدينة نصر، وبمشاركة واسعة تصل إلى 350 مشاركاً من جنسيات مختلفة، ومن جميع الأعمار والمستويات الشطرنجية من اللاعبين المحترفين والهواة، ومن المتوقع أن يكون واحداً من أقوى المنافسات الشطرنجية في مصر وأفريقيا للعام الحالي.

ويأتي تنظيم مهرجان العين أوفرسيز الدولي للشطرنج في مصر كأولى خطوات مشروع النقلة العالمية «جلوبال موف»، والذي اعتمده مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، ضمن رؤية النادي كمؤسسة رياضية مجتمعية عالمية.

بطولة

وستقام بطولة الشطرنج الكلاسيكي بالنظام السويسري من 10 جولات، وسيكون الزمن المحدد للمباراة 90 دقيقة مع 30 ثانية إضافية لكل نقلة. وفي حالة تعادل لاعبين في النقاط مع نهاية الجولة العاشرة الأخيرة، تقام مباراة فاصلة بينهما لتحديد بطل المهرجان وصاحب المركز الأول، بينما تطبق قوانين كسر التعادل للمراكز التالية حسب قوانين الاتحاد الدولي للعبة.

وبجانب الإثارة التي من المتوقع أن تشهدها منافسات بطولة الشطرنج، سيتضمن المهرجان فعاليات شطرنجية وثقافية وفنية متنوعة، حيث سيتم الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر، بالإضافة إلى عروض فنية من فرقة رضا وفرقة مارشيللو.

كما سيشهد المهرجان بطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج الخاطف وبطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج الإلكتروني تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني، إضافة إلى بطولة السيدات، مما يضيف بعداً تنافسياً إضافياً للمشاركين.

ندوة

وعلى الصعيد الثقافي سيعقد عدد من الندوات والمحاضرات على هامش المهرجان، أبرزها ندوة للآباء يحاضر فيها بطل العالم للشباب الغراند ماستر أحمد عدلي، وندوة للأمهات تحاضر فيها البطلة الدولية الكبيرة تاتيانا كوستيك.

ولأول مرة في مصر، يشهد المهرجان إذاعة أول 60 مباراة في كل جولة في بث مباشر على لوحات ذكية، مع تعليق مجموعة من نخبة الأساتذة الدوليين، يديرها اللاعب الدولي هاشم النعمي.

وستختتم الفعاليات بمراسم حفل الختام الذي يتوقع أن يكون حدثاً مميزاً يبرز القيمة الثقافية والرياضية للشطرنج. وسيحمل المهرجان أهمية إضافية لفرق النادي، حيث يعد فرصة ومعسكراً إعدادياً للاعبي ولاعبات النادي قبل مشاركتهم المرتقبة في بطولات آسيا الفردية للأشبال والناشئين والشباب التي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بمدينة العين.

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