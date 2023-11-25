منتخبات الغولف إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تغادر اليوم من مطار دبي منتخبات الإمارات للغولف لفئات تحت 13 و15 و18 سنة إلى السعودية، للمشاركة في البطولة العربية الثانية والعشرين للشباب تحت 18 سنة، والناشئين تحت 15 سنة، والثالثة للأشبال تحت 13 سنة، والثانية للفتيات تحت 15 سنة، والثالثة عشرة للسيدات، وتنطلق البطولة بعد غد بملعب الرياض للغولف.

ويترأس البعثة، اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وتضم أكرم سكيك المدير العام للاتحاد، والمدربين فيصل السرغيني وسمير الولاني وإبريل فارني مدربة الفتيات، بالإضافة إلى اللاعبين، راشد الجسمي ومحمد سكيك وريان أحمد في منتخب الشباب، وعبدالله سالمين ومحمد ثابت ومروان العمادي في منتخب الناشئين، وعبدالله درويش في الأشبال، بالإضافة إلى منتخب السيدات، ويضم اللاعبات انتصار الريش وعلياء العمادي وجيمي كاميرو، ومنتخب الفتيات تحت 15 سنة، ويضم سارة علي وآسيا سليم ومايا جيدين.

وكشف اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي عن تطلعات منتخبات الدولة في الاستحقاق العربي، إلى التمثيل المشرف للغولف الإماراتي، والاستفادة قدر الإمكان من الخبرات المتطورة، والاحتكاك القوي بنخبة لاعبي الغولف العرب بصورة عامة.

وقال: تمثل البطولة العربية، محطة هامة ضمن استراتيجية اتحاد الغولف لتطوير مستوى لاعبي ولاعبات الدولة، خاصة في المراحل السنية، ثقتنا كبيرة في قدرة لاعبي ولاعبات الدولة المنافسة للوصول إلى منصات التتويج، رغم صعوبة المهمة، في ظل الوجود القوي للاعبين واللاعبات العرب.

وأضاف: منتخباتنا خضعت لتجمعات داخلية ومعسكرات خارجية، في إطار حرص اتحاد اللعبة على توفير كافة متطلبات نجاح استراتيجيته في مواصلة تطوير أداء لاعبي ولاعبات الغولف، وتم إقامة معسكر خارجي لجميع المنتخبات بمختلف مراحلها السنية في المغرب، للاستفادة من الخبرات المتطورة للغولف المغربي.

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