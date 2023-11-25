450 بحاراً في الجولة الأولى من «دبي لقوارب التجديف»

المصدر: دبي - البيان

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تشهد قناة دبي المائية في منطقة الجداف اليوم إقامة سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي 2023 - 2024) والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي وبالتزامن مع تحدي دبي للياقة 30×30. وتجمع التظاهرة الرياضية البحرية الكبيرة ما يزيد على 450 بحاراً على متن 49 قارباً أكدت مشاركتها عند إغلاق باب التسجيل أمس؛ سترسم جميعها ملحمة رياضية في واحدة من أرقى وجهة بين جمال الحاضر والطبيعة في «دانة الدنيا» بين الخليج التجاري وبرج خليفة وواجهة (دبي هاربور كريك) بالقرب من محمية (خور دبي) للحياة الفطرية.

وتتنافس القوارب المشاركة في السباق على المراكز الأولى في الشوطين الأول وهو (المحلي) الخاص بقوارب أبناء الدولة، والثاني وهو (المفتوح) والخاص بقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وذلك على مسار انسيابي من خط البداية وحتى خط النهاية.

ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين في بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً التي تدخل موسهما الثامن والعشرين منذ انطلاقتها الأولى موسم 1996 - 1997.

وقال: نحن سعداء أن يجمع السباق اليوم نخبة أهل البحر من أبناء الدولة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي في تجمع فريد واستثنائي.

وأضاف إن اختيار مكان السباق يعكس جهود النادي في المحافظة على البيئة، حيث حصل هذا العام على جائزة «الاستدامة في الرياضة» ضمن الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، وذلك لمراعاة الاستدامة في العمل ولكون 79 % من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة، مثمناً جهود القيادة الرشيدة التي أعلنت 2023 عاماً للاستدامة، كما ستجمع العالم بعد أيام في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).

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