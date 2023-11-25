منتخب الإمارات ينال برونزية «دبي للقفز بالمظلات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ضمن منتخبنا الوطني التتويج بالميدالية البرونزية في مسابقة «دقة الهدف» للنسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، المقامة حالياً بسكاي دايف دبي، وتختتم منافساتها غداً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويشارك في منافساتها 168 متسابقاً من 27 دولة.

واحتل منتخبنا الوطني 1 المركز الثالث برصيد 48 سم، بينما تصدر منتخب إيطاليا الترتيب العام برصيد 32 سم، واقترب من حسم اللقب، ويلاحقه منتخب التشيك برصيد 38 سم، وجاء منتخب النمسا في المركز الرابع برصيد 59 سم، ثم أمريكا خامساً برصيد 63 سم، ومنتخب الإمارات 2 سادساً برصيد 72 سم.

وعلى صعيد منافسات الفردي، اقترب عبدالرحمن البلوشي، لاعب منتخبنا الوطني، من الفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة «دقة الهدف» بعدما واصل تحليقه في الصدارة برصيد 3 سم قبل جولتين من نهاية البطولة، بينما تجمد رصيد منافسيه العنيدين الإيطاليين كلاوديو وتريسولوي عند 7 سم، وتساوى في المركز الرابع ثلاثة قافزين، هم النمساوي سباستيان، والتشيكي جاكوب، والسويدي مانجوس برصيد 9 سم، وحل نجم منتخبنا محمد عبيد السويدي في المركز السابع برصيد 10 سم.

ورفع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه المستمر والكبير للرياضة بشكل عام، والرياضات الجوية خاصة، ما مكنها من تبوؤ هذه المكانة الدولية، وباتت دبي وجهة عالمية لمحبيها.

تأكيد

وأكد نصر حمودة النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن الدعم الكبير الذي تناله الرياضات الجوية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أسهم في أن تتبوأ مكانة دولية مميزة، وجعلها محط الأنظار في العالم. وقال: تنظيم كبرى البطولات والإنجازات التي حققها أبطالنا، ونجاح كوادرنا الوطنية، كانت كلها محصلة لدعم سموه.

ووجه يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، للدور الكبير الذي لعبه المجلس على مستوى دعم الرياضات الجوية واستضافة مختلف البطولات الكبرى، مثمناً دور شركاء النجاح، وفي مقدمتهم هيئة الصحة بدبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة دبي للطيران المدني وشرطة دبي وبلدية دبي وسكاي دايف وميديا لاند جروب وفندق شاطئ العنوان، مستضيف مسابقة دقة الهدف، وفندق جولدن تيوليب ميديا، مستضيف المشاركين.

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