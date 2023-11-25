«كونغرس آسيا البارالمبي» ينطلق في الرياض اليوم

المصدر: الرياض - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض كونغرس اللجنة البارالمبية الآسيوية برئاسة ماجد العصيمي، بمشاركة ممثلي 45 دولة أعضاء الجمعية العمومية، إضافة إلى حضور ممثلي بعض الاتحادات الدولية والقارية وضيوف الشرف والمراقبين، حيث يشتمل «كونغرس الرياض» على مؤتمر رياضي يطلع من خلاله المشاركون على أفضل التجارب والممارسات وقصص النجاح التي سطرها «أصحاب الهمم» في أكبر قارات العالم وورش عمل متخصصة تناقش مستقبل الحركة البارالمبية في آسيا.

وستختار الجمعية العمومية مجلس الإدارة لدورة جديدة من خلال الانتخابات التي ستقام الثلاثاء المقبل.

وأكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، جاهزية المملكة العربية السعودية لاستقبال قارة آسيا، مؤكداً أن الحدث نجح قبل أن يبدأ، مثمناً دور اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في توفير عوامل النجاح من أجل تنظيم أعمال الجمعية العمومية ومؤتمر الرياضة وجائزة التميز، واستقبال ممثلي القارة الآسيوية والاتحادات الدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز