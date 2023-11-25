شباب الأهلي يعزز صدارته لدوري الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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عزز شباب الأهلي صدارته للدوري العام للكرة الطائرة للرجال بوصوله إلى 3 انتصارات و9 نقاط، بعد فوزه على ضيفه حتا 3 - 0 في افتتاح الجولة الثالثة للدوري، وبنتائج أشواط 25 - 22، و31 - 29، و29 - 27، بينما بقي حتا في المركز الثامن الأخير من دون أي انتصار أو نقاط.

وتستكمل الجولة في السابعة من مساء اليوم بمواجهات الجزيرة مع عجمان، والعين مع بني ياس، والنصر مع الوصل، والمواجهتان الأخيرتان هما الأهم في تلك الجولة، مع رغبة العين والنصر القوية في تحقيق الفوز للدخول إلى دائرة المنافسة على درع الدوري.

ويحتل النصر المركز السادس بانتصار وحيد و3 نقاط، يليه العين في المركز السابع من دون أي انتصار، وبنقطة واحدة، في حين يسعى الوصل إلى تحقيق الفوز لمزاحمة شباب الأهلي على القمة، مع احتلال الوصل المركز الثاني بانتصارين و4 نقاط، وهو نفس طموح بني ياس الذي يحتل المركز الرابع بانتصار وحيد و3 نقاط، في حين يحتل الجزيرة المركز الثالث بانتصار واحد و4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن بني ياس في المركز الرابع.

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