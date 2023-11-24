مزاد لـ30 سيارة نادرة للفورمولا 1 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد النسخة الـ15 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، تنظيم مزاد حصري يضم 30 من سيارة نادرة من أشهر السيارات في العالم اليوم السبت على خط الانطلاق في حلبة مرسى ياس.

ويفتح مسار حلبة مرسى ياس أبوابه أمام جمهور الفورمولا 1 عند خط الانطلاق، حيث تقف السيارات المعروضة في المزاد، فيما يمكن للجمهور العالمي متابعة تطوراته مباشرة عبر الموقع Bonhamscars.com.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات المزاد الذي تنظمه دار بونهامز لمزادات السيارات بالتعاون مع نادي البادوك للفورمولا 1 إلى أكثر من 20 مليون دولار. وتتضمن قائمة السيارات المعروضة في المزاد الحصري مجموعة من السيارات التي سطرت اسمها في تاريخ سباقات الفورمولا 1، ولا تزال محفورة في ذاكرة عشاق هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم.

ومنها سيارة فريق جون بلاير لوتس كوزوورث تايب 79 التي حقق ماريو أندريتي على متنها لقب بطولة العالم للسائقين لعام 1978، وتتراوح القيمة التقديرية لهذه السيارة التي تحمل لقب «الجمال الأسود» ما بين 6.5 و9.5 ملايين دولار، وتعد السيارة الوحيدة التي حققه معها أي سائق أمريكي بطولة العالم للسائقين للفورمولا 1.

وإلى جانبها تصطف سيارة ماكلارين مرسيدس MP4/21 التي قادها كيمي رايكونن في موسم 2021، وصعد عند قيادتها منصة التتويج مرتين. ويتراوح السعر التقديري لهذه السيارة بين 2.5 و3.5 ملايين دولار أمريكي. وترتبط هذه السيارة بحادثة شهيرة في رياضة الفورمولا 1 حين توقف محركها عن العمل خلال سباق الجائزة الكبرى في موناكو، وخرج كيمي من السباق ليتوجه مباشرة إلى يخته الراسي في خليج موناكو بدلاً من العودة إلى مرائب الفريق.

كما تشمل السيارات المعروضة في المزاد سيارة ماكلارين إيلفا طراز 2022 المعدلة حسب الطلب والتي يملكها فرناندو ألونسو البطل المتوج ببطولة العالم للفورمولا 1 مرتين، وسيارة بورشه RSR911 الحصرية، وسيارة لامبورجيني ميرشلاجو إل بي 670-4 سوبر فيلوتشي لعام 2010.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز