حمدة القبيسي: طموحي رفع علم الإمارات في عالم سباقات السرعة

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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أكدت الإماراتية حمدة القبيسي، سائقة أكاديمية ياس هيت، أنها تطمح إلى رفع علم الإمارات في عالم سباقات السرعة، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي في الوقت الحالي الارتقاء إلى الفورمولا 3 والفورمولا 2 في مسيرتها التي بدأتها مع رياضة السيارات قبل سنوات.

واحتلت حمدة القبيسي المركز الخامس في جولة التأهل لبطولة كأس فورمولا 4 الإمارات التي تقام على حلبة مرسى ياس ضمن السباقات المصاحبة لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، فيما كانت قد حلت ثالثة في التجارب الأولى التي أقيمت صباح أمس.

وقالت حمدة القبيسي لـ«البيان»: قدمت أداء جيداً خلال التجارب الحرة وجولة التأهيل استعداداً للسباق الأول الذي ينطلق غداً السبت.

وأضافت: أحب القيادة على مسار حلبة مرسى ياس التي تعد واحدة من أروع حلبات السباقات في العالم، أملك طموحات كبيرة في رياضة السيارات، وأتطلع إلى التقدم خطوة أخرى نحو الفورمولا 3 ثم الفورمولا 2.

وعن سر عشقها لسباقات السيارات، أوضحت: شقيقتي آمنة التي سبقتني في الدخول لمجال رياضة السيارات شجعتني على ممارستها منذ سن صغيرة، وعشقت سباقات السيارات منذ دخولي لهذا المجال خاصة وأنني أعشق التحدي والمنافسة، كما أن والدي كان سائقاً في سباقات الجي تي، ووالدي وشقيقتي من شجعاني على قيادة السيارات.

وقدم سائقو فريق أكاديمية ياس هيت أداء مميزاً على مسار حلبة ياس في جولة التأهل تمهيداً للسباق الأول من بطولة كأس فورمولا 4 الإمارات المقرر إقامته ظهر غد السبت، إذ نجح سائق الفريق كيانو الأزهري من تحقيق أسرع زمن في التأهيل بتوقيت 1:56:798 دقيقة، ليخطف قطب الانطلاق الأول في السباق، بينما حل ثانياً فيدريكو الرفاعي سائق إكسل موتور سبورت، وثالثاً فريدي سلاتر.

وقدم الإماراتي راشد الظاهري (15 عاماً) أداء جيداً في أول ظهور له في سباقات السيارات أحادية المقعد على حلبة ياس، بعدما حل رابعاً في جولة التأهيل، ليؤكد على موهبته في سباقات السيارات بعدما كان حقق نتائج مبهرة في بطولة فورمولا 4 إيطاليا.

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