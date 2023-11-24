جولة التأهيل غداً تحسم مراكز السائقين على خط الانطلاق لجائزة أبوظبي للفورمولا1

المصدر: أبوظبي – محمد صادق ــ تصوير – سيف الكعبي

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تقاسم جورج راسل سائق مرسيدس، وشارل لوكلير سائق فيراري، التجارب الحرة الأولى والثانية، التي أقيمت اليوم على حلبة مرسى ياس، ضمن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، الجولة الأخيرة الختامية من بطولة العالم للفورمولا1 2023، وسجل كل من راسل ولوكلير أفضل توقيت زمني، خلال حصتي التجارب الأولى والثانية، تمهيداً لجولة التأهيل الرسمية التي تقام غداً السبت.

وسيطر البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس على حصة التجارب الحرة الأولى، مسجلاً أسرع لفة حول مسار حلبة ياس، بزمن قدره 1:26:072 دقيقة، متقدماً على البرازيلي فيليبي دروغوفيتش، السائق الاحتياطي لفريق استون مارتن، الذي حل في التجارب الحرة الأولى محل بطل العالم مرتين، الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو، إذ نجح دروغوفيتش في تسجيل ثاني أسرع زمن، بينما جاء ثالثاً في الحصة الأولى الأسترالي دانيال ريكاردو، سائق فريق ألفا تاوري.



10 سائقين مبتدئين

وشهدت التجارب الحرة الأولى مشاركة 10 سائقين مبتدئين من الشباب مع فرق الفورمولا1، حيث يلزم الاتحاد الدولي كل فريق بإشراك سائق احتياطي وناشئ، مرتين على الأقل، في التجارب الحرة الأولى خلال الموسم.

وشارك جاك دينيس بديلاً عن بطل العالم الحالي ماكس فيرستابن في التجارب، ولكنه حقق المركز الـ 16 في الحصة الأولى، ودفع فريق ألفا روميو بثيو بورشاير بديلاً للصيني جوانيو جو، كما شهدت التجارب مشاركة أوليفر بيرمان، زاك سوليفان، إسحاق حجار، باتريسيو أوارد، جاك دوهان، فريدريك فيتسي، وروبرت شوارتزمان.



حادث

وشهدت التجارب الحرة الثانية إثارة كبيرة، بعد رفع العلم الأحمر مرتين، نتيجة حادثتين تعرض لهما الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري، والألماني نيكو هولكنبرغ سائق هاس، ما تسبب في توقف الحصة لنحو 20 دقيقة، ونجح شارل لوكلير في تسجيل زمن قدره 1:24:809 دقيقة، بفارق 0.043 ثانية عن لاندو نوريس سائق ماكلارين، الذي حل ثانياً، وجاء بطل العالم الحالي ماكس فيرستابن في المركز الثالث في التجارب، فيما حل الفنلندي فاليتيري بوتاس سائق ألفا روميو في المركز الرابع، والمكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بل، ووصيف بطل العالم خامساً.

وشهدت حصة التجارب الثانية، عودة السائقين الأساسيين للفرق، بعد الدفع بعدد من الناشئين في التجارب الأولى، حيث يسعى كل فريق إلى تجربة أفضل إعدادات للسيارة، من أجل جولة التأهيل.

وتعرض كارلوس ساينز، الرابع على لائحة ترتيب بطولة العالم هذا الموسم، لحادث في المنعطف الثالث، بعدما انزلقت سيارته بشكل مفاجئ، واصطدمت بجدار الحلبة الجانبي، ما تسبب في أضرار كبيرة للسيارة، فيما تعرضت سيارة ماغنوسين لأضرار في الجزء الخلفي، نتيجة الارتطام بالجدار لنفس السبب.

وتقام غداً جولة التأهيل الرسمية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، والتي تنطلق عند الساعة السادسة مساء، ولمدة ساعة، وتحدد مراكز السائقين على خط الانطلاق في السباق الرئيس، غداً الأحد.

وستكون الفرصة متاحة أمام فيرستابن لتحقيق قطب الانطلاق الأول للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته على حلبة مرسى ياس، بينما يعد لويس هاميلتون أكثر السائقين تحقيقاً لقطب الانطلاق الأول على أرض الحلبة في أبوظبي 5 مرات.

فيرستابن ينتظر المزيد من الأرقام القياسية

وستكون حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي خلال جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، شاهدة على تتويج موسم حافل بالأرقام القياسية للهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل، الذي حسم بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2023، وللمرة الثالثة في تاريخه، حقق خلاله العديد من النجاحات التي لن تبرح ذاكرته، في واحد من أفضل المواسم في تاريخ سائق في رياضة سباقات السرعة.

وبعد أن بسط فيرستابن نفوذه على منافسات بطولة العالم في الموسم الحالي، وتتويجه باللقب الذي حسمه قبل عدة جولات من النهاية، تأتي الجولة الختامية في جائزة أبوظبي الكبرى، لتكون أفضل فرصة أمام السائق الهولندي لوضع بصمته الأخيرة على موسمه التاريخي.

ويسعى فيرستابن لتحقيق رقم قياسي يضاف إلى سجله في السباق، الذي يقام بعد غد الأحد، على مسار حلبة مرسى ياس، إذ يتطلع إلى الفوز الرابع له في أبوظبي، على التوالي، وفي حالة نجاحه في تحقيق هدفه، سينفرد بالمركز الثالث، كأكثر السائقين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ الفورمولا1، خلف البريطاني لويس هاميلتون (103 فوز)، والأسطورة الألماني مايكل شوماخر (91 فوزاً).

وعادل فيرستابن بعد فوزه بسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى الأخيرة في الولايات المتحدة، قبل الحضور إلى أبوظبي، رقم الألماني سيباستيان فيتيل بـ 53 انتصاراً في مسيرته الاحترافية، بعدما تخطى بطل العالم 4 مرات الفرنسي آلان بروست، في جائزة البرازيل الكبرى، وبالتالي، يطارد فيرستابن الفوز في أبوظبي، من أجل الانفراد بالمركز الثالث في لائحة الأكثر تحقيقاً للفوز.

أمر جنوني

وقال فيرستابن، تعليقاً على إمكانية تخطي فيتيل في أبوظبي: «الوصول إلى هذا الرقم أمر جنوني، فقد مررنا بموسم مجنون للغاية، وبالتأكيد سيكون الأمر أكثر من رائع، ولكني في الوقت نفسه أركز بشدة على السباق، بغض النظر عن تلك الأرقام».

وأضاف: «آمل أن يمتلك الفريق سيارة تنافسية أخرى في الموسم المقبل عام 2024، مثلما كان عليه الأمر في الموسم الحالي، وبإمكاننا مواصلة الزخم والنجاح الذي حققه الفريق، والفوز بالمزيد من السباقات».

ويطمح فيرستابن لتعزيز عدد من الأرقام القياسية التي حققها خلال الموسم، وتحقيق الانتصار الـ 19 كأكثر سائق حقق عدد من الانتصارات خلال موسم واحد، بعد أن وصل للفوز الـ 18 في لاس فيغاس، إلى جانب تعزيز رقمه القياسي بالصعود إلى منصة التتويج للمرة العشرين في موسم واحد، حيث رفع رصيده في صدارة الترتيب العام إلى 549 نقطة، وهو أيضاً رقم قياسي في عدد النقاط خلال الموسم، والمسجل باسم سائق فريق ريد بل، وبفارق كبير عن زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز، الذي ضمن وصافة بطولة العالم قبل سباق أبوظبي برصيد 273 نقطة.

عن أفضل الانتصارات خلال الموسم بالنسبة له، قال: سباق العودة في ميامي كان رائعاً، كما أن الفوز في هولندا على حلبة زاندفورت في غاية الأهمية، إلى جانب الفوز في سوزوكا بجائزة اليابان، بعد صعوبات مررنا بها في سنغافورة.



تقليص الفارق

وإلى جانب مرات الفوز، يبحث فيرستابن، والذي نجح في تحقيق 8 انتصارات متتالية، كرقم قياسي في الموسم الحالي، إلى تقليص الفارق مع بطل العالم 7 مرات، لويس هاميلتون، كأكثر السائقين تتويجاً بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، إذ يتصدر هاميلتون القائمة في حلبة ياس بـ 5 انتصارات، مقابل 3 انتصارات لفيرستابن، ومثلها لفيتيل، الذي اعتزل سباقات الفورمولا1 الموسم الماضي، إضافة إلى تسجيل أسرع زمن في جولة التأهيل الرسمية المقررة غداً السبت، للوصول إلى رابع أكثر السائقين تحقيقاً لقطب الانطلاق من المركز الأول على حلبة ياس خلف هاميلتون، كما يملك فيرستابن رقم أسرع زمن للفة الواحدة في حلبة ياس، وحققه عام 2021، بتوقيت 1:26:103 دقيقة.

وكانت أول بطولة عالم للفورمولا1 حققها فيرستابن في عام 2021، في حلبة ياس، في واحد من أكثر السباقات المثيرة على مدار تاريخ الفورمولا1، بعد أن خطف اللقب في اللفة الأخيرة، بعد منافسة شرسة مع هاميلتون.

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