هيثم بن صقر يتوج الفائزين في الطائرة والمصارعة والجودو بكلباء الشاطئية

المصدر: الشارقة- البيان

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توج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء الفائزين في منافسات الكرة الطائرة للشباب والمصارعة والجودو وذلك يوم الخميس 23 نوفمبر الجاري.

حضر التتويج عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء مجلس الإدارة عمر بن حنيفة نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعادل صالح الحمادي بجانب راشد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد باتحاد الإمارات للجودو، وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة وممثلي الأندية والاتحادات الرياضية.

في المصارعة شارك 70 لاعباً وتنافسوا في ستة أوزان مختلفة وتم تكريم 18 لاعباً حصلوا على الميداليات الملونة. أما في الكرة الطائرة للشباب حصل فريق كلباء «أ» على المركز الأول، وتلاه فريق الذيد «أ» وحل فريق الإبداع العلمي ثالثاً، وعلى صعيد منافسات الجودو، شارك 185 لاعباً وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الأوزان.

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