«شكراً إرث رافا نادال».. كتاب جديد للاحتفاء بمسيرة أسطورة التنس

المصدر: البيان

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أصدر الكاتب الصحفي الأرجنتيني سيباستيان فيست، كتابًا بعنوان "شكراً، إرث رافا نادال"، الذي يسلط من خلاله الضوء على التطور الرياضي والشخصي ورحلة نجم التنس الإسباني.

ويعتمد سيباستيان فيست في الكتاب على عشرات المحادثات التي أجريت على مدار البطولات التي خاضها نادال، وبالإضافة إلى المحادثات بينه وبين ونادال التي تبرز شخصية اللاعب داخل وخارج الملعب، بجانب شهادات من زملائه ومنافسيه وأصدقائه.

ويعد هذا الإصدار امتدادا وتحديثا للنسخة التي سبق ونشرها فيست عام 2015 بعنوان "بدون شبكة".

ومنذ ذلك الحين، حقق نادال، المزيد من النجاح وعانى من الإصابات، كما شهدت تلك الفترة ظهور اللاعب كارلوس ألكاراز واعتزال السويسري روغر فيدرر، وهيمنة الصربي نوفاك ديوكوفيتش على قمة اللعبة، من بين أمور أخرى.

ويتزامن إطلاق الكتاب مع المرحلة الأخيرة من تعافي رافائيل نادال من الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب طوال عام 2023.

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