ستيف سيمون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبات: هيكلة جديدة لبطولات "رابطة محترفات التنس"

المصدر: وام

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أعلن ستيف سيمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لرابطة لاعبات التنس المحترفات، عن قرار الرابطة بإجراء هيكلة جديدة لبطولات الرابطة، بداية من الموسم المقبل، دعما لتسليط الضوء على بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات.

وتقام النسخة الثانية من البطولة فئة الـ 500 نقطة، من 3 إلى 11 فبراير 2024، بالشراكة بين رابطة لاعبات التنس المحترفات، ومبادلة، وبتنظيم من مجلس أبو ظبي الرياضي، في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية.

وقال ستيف سيمون في تصريحات خاصة لـ " وكالة أنباء الإمارات"/ وام/ أن قرار الرابطة سيجعل بطولة مبادلة أبوظبي الحدث الأهم خلال الفترة المقبلة، كما أنه سيسهم في بناء قيمة أكبر للحدث، وسيسهم أيضا في تعزيز الملاعب الحالية، والمصممة بأعلى جودة.

وأكد أن العاصمة أبوظبي اكتسبت شهرة عالمية واسعة في القطاع الرياضي، وذلك لقوة الأحداث المقامة على أرضها، ولجودة البنية التحتية المؤهلة لاستضافة هذه الأحداث، إضافة إلى الحضور الجماهيري اللافت الذي يساهم بشكل كبير في دعم جميع البطولات وتطويرها، لافتا إلى أن هذا الأمر يشجع الرابطة على التطوير المستمر، وجعل النسخة المقامة في أبوظبي استثنائية.

وأوضح ستيف سيمون أن النسخة الأولى من بطولة “مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، شهدت نجاحا مبهرا، وانطلاقة قوية، مع تواجد 3 من أفضل 10 لاعبات التنس على مستوى العالم، وبطلتين سابقتين لـ”جراند سلام"، وكذلك البطلة الأولمبية بليندا بنسيتش، وهو ما يجعل النسخة الثانية تنتظر العديد من المفاجآت الجديدة.

وتابع:" مثلت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات في 2023 ، انطلاقة حقيقية للرابطة في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدمت تجربة رائعة للاعبات، خاصة من ناحية المرافق المصممة على أعلى المستويات، لتثبت أنها الأجدر، لجمهور الرابطة الذي يبلغ ما يقارب من مليار مشجع حول العالم".

وعن التوسع عربيا قال ستيف سيمون:" الرابطة منفتحة دائما لتقييم مستضيفي البطولات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ولدينا العديد من الخطط الطموحة لذلك".

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