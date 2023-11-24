منتخب إيطاليا ينفرد بصدارة دولية دبي للقفز بالمظلات

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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نجح المنتخب الإيطالي في التحليق بصدارة منافسات الفرق في مسابقة دقة الهدف ضمن النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، المقامة حالياً في سكاي دايف بمنطقة الجميرا، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمشاركة 168 متسابقاً من 27 دولة.

وانفرد المنتخب الإيطالي بالصدارة بفارق كبير عن باقي المنتخبات محققاً رصيداً قدره 18 سم، فيما حل منتخب التشيك ثانياً برصيد 34 سم، ثم منتخبنا الوطني 1 ثالثاً برصيد 39 سم، وجاء منتخبا أمريكا وإسبانيا رابعاً برصيد 48 سم لكل منهما، ثم منتخب النمسا برصيد 50 سم.

تألق

وفي منافسات الفردي واصل عبد الرحمن البلوشي نجم منتخبنا الوطني تربعه على الصدارة برصيد 3 سم بنهاية الجولة السادسة، وسط مطاردة شديدة من الثلاثي الإيطالي المكون من تريسولدي الذي يملك الرصيد نفسه من النقاط (3 سم) وكلاوديو وفيتوريو صاحبي المركزين الثالث والرابع برصيد 5 و6 سم، فيما يتساوى في المركز السادس كل من نجم منتخبنا محمد عبيد السويدي والقافز التشيكي ميلوسلي برصيد 7 سم، ثم لاعبنا أحمد راشد المري برصيد 8 سم وتساوى في المركز التاسع ثلاثة قافزين هم النمساوي سباستيان والتشيكي جاكوب والإيطالي باولو برصيد 9 سم.

حرص

من جهة أخرى، حرصت اللجنة المنظمة على دعوة عدد من الضيوف لإثراء الحدث وللترويج لنشاط اتحاد الإمارات للرياضات الجوية من بينهم اللواء إسماعيل فؤاد درويش رئيس الاتحاد العربي للمظلات، وهو أحد قدامى الحكام في المظلات ويحمل رخصة تحكيم دولية في أربعة أصناف من المظلات دقة الهدف والتزحلق على الماء والتشكيلات بعد فتح المظلة «الرباعي والثماني» وقبل الفتح «ثنائي ورباعي»، وسبق له المشاركة في تحكيم بطولة دبي الدولية مسابقة التزحلق على الماء عام 2012.

أفضل البطولات

وأعرب رئيس الاتحاد العربي عن سعادته بزيارة البطولة، مؤكداً أنها تعد واحدة من أفضل البطولات في العالم على مستوى التنظيم والمشاركة، إضافة إلى قوة المنافسة نظراً لتواجد نخبة من القافزين على الصعيدين العربي والأوروبي.

وكشف رئيس الاتحاد العربي عن عقد اتفاقية تعاون مستقبلي مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية باعتباره أحد أهم ركائز الرياضات الجوية على المستوى العربي وأكثر الاتحادات نشاطاً.

وأوضح اللواء إسماعيل فؤاد درويش أن الاتحاد العربي منذ تأسيسه في عام 2008 قام بتنظيم العديد من البطولات، كما سبق له أن نظم دورتين شاملتين للرياضات الجوية «قفز مظلات باراجيدر وباراموتور وأرسي نماذج» الأولى في منطقة بني ملال بالمغرب والثانية في أربيل بالعراق.

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