نهيان بن زايد: الرماية رياضة الشجاعة والبطولة وتحظى بدعم القيادة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية والخيرية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، حفل تكريم الفائزين بمنافسات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، التي ينظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، للمرة الأولى على مستوى الدولة، تحت رعاية مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، وأعلنت اللجنة المنظمة عن تنظيم البطولة في نسختها الثانية في نوفمبر 2024.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أن بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، تجسد نهجاً مستمراً لرياضة عريقة لها باع طويل في تاريخ دولتنا، حيث حرص الآباء والأجداد على تنمية هذه الرياضة، وجعلها جانباً مهماً في حياتهم القديمة، فالرماية رياضة تدل على الشجاعة والبطولة، وهي تحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة وتوليها أهمية كبيرة.

وأشاد سموه بجهود مكتب الأسلحة والمواد الخطرة لتنظيم البطولة، وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلت لإخراج النسخة الأولى من البطولة بهذا المستوى المتقدم والكفاءة العالية من العمل الدؤوب، معرباً عن سعادته برؤية الشباب من الجنسين من مختلف الفئات العمرية يتنافسون بروح رياضية كبيرة، للفوز بالبطولة.

حضر حفل التكريم مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ومحمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، وعدد من القيادات والمسؤولين.

وقام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بتكريم اللجان التحكيمية والفنية والفائزين بالبطولة وهنأهم بالإنجاز وفاز بالمركز الأول عن فئة المسدس 9 ملم علي مبارك عمر، وحصل على سيارة بيك أب «نيسان»، وجاء بالمركز الثاني، حميد عبدالله المزروعي.

وفاز بالمركز الأول عن فئة البندقية 308 الرامي نعمان سيف الدرعي، وحصل على سيارة بيك أب «نيسان» وبندقية 308 مقدمة من شركة بينونة، يليه إبراهيم يحيى الدرعي.

وفاز بالمركز الأول عن فئة البندقية 223 سالم يحيى المحرمي، وحصل على سيارة بيك أب «نيسان» وبندقية 223 مقدمة من شركة بينونة، يليه أحمد خلف المزروعي.

وفاز بالمركز الأول عن فئة الشوزن، خالد سعيد الكعبي، وحصل على سيارة بيك أب «نيسان» وبندقية الشوزن مقدمة من شركة بينونة، يليه سيف مانع الشامسي.

وفاز بالمركز الأول عن فئة السكتون 21 سنة فما فوق، سالم حميد النعيمي، وحصل على سيارة بيك أب «نيسان» وبندقية السكتون مقدمة من شركة بينونة، يليه محمد سالم القايدي.

وفاز بالمركز الأول عن فئة السكتون «من 16 - 20 عاماً» محمد عبدالله الكتبي، وحصل على 15 ألف درهم، يليه حمدان سيف الدرعي،وفاطمة محمد الكتبي.

وفاز بالمركز الأول عن فئة السكتون «من 12 - 15 عاماً»، حارب علي الكعبي، وحصل على 15 ألف درهم، يليه عبيد سهيل المحرمي.

وألقى محمد ناصر القبيسي، مدير إدارة المواد الخطرة، كلمة اللجنة العليا المنظمة للبطولة نيابة عن مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، رئيس اللجنة.

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