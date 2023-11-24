«الدولي للجودو» يشيد بتميّز الإمارات في استضافة البطولات العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد الاتحاد الدولي للجودو، بالنجاح الفني والتنظيمي المتميز لاتحاد الإمارات في البطولات العالمية الـ 3 للعبة، التي أقيمت في أبوظبي، من 24 أكتوبر الماضي إلى 3 نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي.

رسالة شكر

وتلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رسالة شكر من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، يعرب فيها عن تقدير أسرة الاتحاد للجهود المبذولة في استضافة البطولات الـ 3، التي أقيمت بمشاركة نحو 2000 لاعب ولاعبة من 130 دولة.

تقدير كبير

كما أشار الاتحاد الدولي، بتقدير كبير، إلى التنظيم المتميز لاحتفالية اليوم العالمي للجودو، التي أقيمت في 28 أكتوبر الماضي، بقاعة جامعة السوربون في أبوظبي، على هامش بطولة «المحاربين القدامى» للجودو، تحت شعار «أحضر صديقاً»، تزامناً مع احتفالات اتحادات الجودو الأعضاء في أكثر من 180 دولة بهذه المناسبة.

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