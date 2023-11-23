تتويج أبطال الكاراتيه في «شاطئية كلباء»

المصدر: كلباء ـ محمد فضل

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توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، الفائزين في الكاراتيه في دورة كلباء للألعاب الشاطئية الثالثة، بحضور عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة، والشيخ محسن بن هاني البحراني رئيس نادي العامرات العماني وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي عمر بن حنيفة نائب رئيس اللجنة المنظمة وعادل صالح الحمادي، وراشد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، والمهندس سيف محمد البرواني نائب رئيس نادي العامرات العماني، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة.

وضمن منافسات الكاراتيه تم تكريم الفائزين في مختلف الأوزان والفئات، في الكاتا أشبال حصل إياد عبدالحميد على المركز الأول، وتلاه أحمد جمال ثانياً، ومحمد علي ثالثاً، وفي الكاتا ناشئين فاز محمد محمود بالمركز الأول، وتلاه أيهم محمد ثانياً، وريان رائد ثالثاً، وفي الكوميتيه للشباب حصل بدر محمد على المركز الأول، وأنس محمد ثانياً.



نهائي القدم

يسدل اليوم الستار على منافسات النسخة الثالثة من الدورة بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات الجودو والمصارعة والكرة الطائرة وكرة القدم، إضافة إلى تكريم الاتحادات والأندية الرياضية والمؤسسات والجهات الداعمة والراعية وشركاء النجاح، وتكريم اللجنة المنظمة للدورة ومراسم إنزال علم الدورة في نسختها الثالثة وإطفاء شعلتها لتعلن ختام الدورة، وتتجه الأنظار نحو المباراة النهائية في كرة القدم والتي تجمع فريق اتحاد كلباء حامل اللقب بفريق العامرات العماني، وجاء تأهل نمور كلباء بعد الفوز على الحميدي العماني بنتيجة 8 ـ 0، في وقت بلغ فيه العامرات المباراة النهائية بعد الفوز على مصافي الوسط العراقي بنتيجة 4 - 1.

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