كرنفال بحري تراثي خليجي في قناة دبي المائية غداً

المصدر: دبي - البيان

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يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي 2023-2024)، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات الموسم الحالي، وبالتزامن مع تحدي دبي للياقة (30×30) في قناة دبي المائية يوم غد.

ويجمع الحدث البحري التراثي الكبير نخبة محبي رياضة التجديف في الدولة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، في تظاهرة رياضية كبيرة، حيث سيتنافس المشاركون على المراكز الأولى في السباق الذي يتضمن شوط (الفئة المحلية)، وشوط قوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وينتظر أن يشارك في التظاهرة اليوم أكثر من 40 قارباً، على متنها ما يزيد على 400 بحار، سيجسدون لوحة الماضي الجميل في أجمل المسطحات المائية في دانة الدنيا دبي، بين روعة الحاضر في واجهتي الخليج التجاري وبرج خليفة ومرسى دبي ها ربور كريك مقابل ممشي الجداف، وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

جاهزية

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة السباق في الموقع، بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة دبي للإعلام، التي ستقوم وعبر قنوات دبي الرياضية بنقل السباق على الهواء مباشرة، بداية من الساعة الثالثة عصر يوم غدٍ.

كما أخطرت اللجنة المنظمة النواخذة والملاك والبحارة المشاركين، عبر كراسة الشروط واللوائح عن الجدول الزمني يوم السباق، والذي يبدأ مبكراً يوم غدٍ، من خلال الفحص الفني والتدقيق على المشاركين، وانعقاد الاجتماع التنويري، والذي يشهد سحب القرعة، وتسليم أعلام كل سباق قبل فترة الظهيرة، ومن ثم التوجه بعد ذلك إلى عرض المياه، تمهيداً لبدء الحدث عند الساعة الثالثة.

ويشهد الموسم الحالي تنظيم النادي ثلاث جولات في بطولة دبي 2023-2024، حيث ستنطلق الجولة الأولى يوم غدٍ، وتقام الجولة الثانية يوم السبت التاسع من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم بعدها إعلان الترتيب العام المؤهل للمشاركة في شوط أغلي البطولات كأس (آل مكتوم)، مسك ختام سباقات موسم التجديف، والمقرر يوم السبت الموافق 23 من الشهر نفسه.

وظل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومنذ تأسيس هذه الفئة، على تنظيم أكثر من محطة، من أجل نشرها على أوسع نطاق، وتشجيع أبناء الدولة والمهتمين بها على ممارستها، حيث أضاف الكثير من الشروط التي تسهل المشاركة، خاصة بعد إطلاق شوط جديد خاص بالفئة المفتوحة للمرة الأولى موسم 2021-2022، كتجربة متفردة، حققت النجاح المطلوب، لتستمر الموسم الماضي وهذا الموسم أيضاً.

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