1000 لاعب ولاعبة في أولمبياد الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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كشف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن تفاصيل أولمبياد ألف الدولي للشطرنج، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بداية من يوم الاثنين ويستمر إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة، وتستضيف منطقة الممشى بالشارقة منافساته التي تضم 4 بطولات، هي بطولة «سوبر ستار»، والبطولة المفتوحة لجميع اللاعبين، وبطولة اليوم الوطني، وبطولة الفيوتشر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتحدث خلاله الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس النادي، وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس النادي، وعيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، ورجائي السوسي، المدير التنفيذي للنادي، وعبدالله راد المازمي، رئيس لجنة حكام الأولمبياد.

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي أن أولمبياد ألف للشطرنج يعزز مكانة الشارقة باعتبارها عاصمة للعبة الأذكياء، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات الشطرنجية تسهم في تطوير لاعبي الإمارات؛ بفضل ما تشكله من عامل احتكاك مهم مع لاعبين مصنفين من جنسيات مختلفة، وخاصة بطولة سوبر ستار، التي يشارك فيها 4 لاعبين، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير الصيني يو يانغي، والأستاذ الدولي الكبير المجري سنان غوغيروف، والأستاذ الدولي الكبير الهندي نهال سارين، ولاعبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن.

وتوجه الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي بالشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته للحدث ودعمه الكبير للقطاع الرياضي، ومختلف أنشطة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

فعاليات

وأوضح رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن النسخة الجديدة من أولمبياد «ألف الدولي للشطرنج 2023» ستشهد إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية التي تعكس احتفالات الدولة بالعيد الوطني، الذي سيتزامن مع موعد إقامة الأولمبياد، وإبراز دور الشارقة بوصفها عاصمة للثقافة، مع تضمنه أماكن مميزة سنبرزها من خلال الأماكن التي ستستضيف المنافسات.

من جهته، كشف عمران النعيمي أن أولمبياد «ألف الدولي للشطرنج 2023» يقام من 4 بطولات، حيث يشارك في الأولى «سوبر ستار» 4 لاعبين من كبار أساتذة الشطرنج، وتنظم البطولة طبقاً لنظام الدوري الكامل للشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف، كما ستقام بطولة ستار المفتوحة للشطرنج بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، وبطولة اليوم الوطني بمشاركة 80 لاعباً مواطناً، على أن يختتم الأولمبياد منافساته ببطولة الفيوتشر، ويشارك فيها 400 لاعب ولاعبة من البراعم والناشئين ولاعبي مدارس الدولة، وتقام خلال أيام 16 و17 و18 ديسمبر.

وأعرب عيسى عطايا عن فخره بمنجزات نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، التي جاءت مكملة للمسيرة الرياضية والنهضة الثقافية والشبابية في دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص.

وثمّن الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة في كل المحافل الرياضية، مشيداً بالرعاية الكريمة والعناية الشاملة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتطوير قطاع الرياضة ودعم الرياضيين والحركة الثقافية والشبابية.

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