ناصر الرزوقي: نفخر بالتكريم الأولمبي لحوراء نجمة «كاراتيه الإمارات»

المصدر: دبي ـ البيان

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أبدى اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، فخره بتكريم اللجنة الأولمبية الوطنية لنجمة «كاراتيه الإمارات»، حوراء محمد عباس العجمي، مع كوكبة من رياضيي الدولة، تقديراً لإنجازاتهم في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية، والبارالمبية الآسيوية، مقدماً الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مهنئاً جميع الأبطال المكرمين.

وأثنى على ما حققته النجمة حوراء العجمي، بحصولها على الميدالية البرونزية في مسابقة فردي الكوميتيه لوزن تحت 50 كغم، منوهاً إلى أن حوراء تحتل حالياً المركز الـ29 في تصنيف الاتحاد الدولي للكاراتيه.

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