إقبال كبير على المشاركة في سباق زايد الخيري

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي اكتمال الترتيبات لانطلاقة فعاليات السباق عند الساعة السابعة صباح بعد غدٍ السبت في جزيرة الريم، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ووسط إقبال كبير على المشاركة في السباق.

وتوافد المشاركون في السباق إلى «الريم مول» لاستلام زي المشاركة الذي يحمل شعار السباق الرسمي بعد اكتمال إجراءات التسجيل، استعداداً للحدث الأبرز الذي يمثل «رسالة حب ووفاء» للوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مسافات 3 و5 و10 كيلومترات، للجري أو مجرد المشي، وسيتم تتويج الفائزين بعد انتهاء مجريات الحدث.

وأكدت اللجنة العليا للبطولة أن الفرصة متاحة للمشاركة في السباق البالغ جائزته مليون درهم، مع بدء العد التنازلي للانطلاقة المرتقبة، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز نجاحه وتميزه، ورسالته الإنسانية بتخصيص ريعه لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، للعلاج والأبحاث المبتكرة لمحاربة أمراض السرطان.

ترسيخ

وانطلق ماراثون زايد الخيري لأول مرة بإمارة أبوظبي في عام 2001، ترسيخاً لمعاني العطاء والخير والعون للإنسانية بشكل عام، والمرضى بشكل خاص.

وتتضمن فعاليات الحدث لموسم 2023 - 2024، سباق أبوظبي الخيري بعد غد، وسباق جمهورية مصر العربية في ديسمبر المقبل، وسباق الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 2024، فيما تحتضن ولاية كيرلا الهندية السباق الرابع لأول مرة في 2024.

وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، أن السباق الخيري الكبير يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، ويمثل حدثاً مجتمعياً لجميع الأفراد والعائلات والأندية والعدائين، لتواجدهم ومشاركتهم وسط أجواء التحدي والحماس والمنافسة على القيم الإنسانية الجميلة التي يمثلها، إضافة إلى الجائزة المالية التي تبلغ مليون درهم، وتوزع على الفائزين حسب الفئات والمسافات.

وتوجه الكعبي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على دعمه للسباق، وحرصه على ترسيخ رسالته الإنسانية والنبيلة، ودوره في تأكيد مكانة وريادة دولة الإمارات في دعم جهود العمل الإنساني على المستوى العالمي.

وأضاف: فخورون بالرسالة السامية التي يمثلها الحدث، وتخصيص جميع عائدات هذه النسخة لدعم العلاجات المبتكرة والمنقذة لحياة مرضى السرطان من خلال مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ونتوقع مشاركة كبيرة من جميع أفراد المجتمع، والتفاعل الواسع مع أهداف السباق، ونشكر جميع الشركاء على الجهود المخلصة في دعم الترتيبات التنظيمية والفنية.

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