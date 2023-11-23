رقم قياسي للحضور في «دي بي ورلد العالمية» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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اجتذبت بطولة جولة دي بي ورلد العالمية 2023، أكثر من 79 ألف متفرج على مدار الحدث، وهو أكبر عدد في تاريخ البطولة وبزيادة قدرها 14 % عن العام الماضي.

وتم استقبال الجماهير يوميًا طوال الأيام الأربعة للبطولة، الأمر الذي ميز النسخة الخامسة عشرة من الحدث الذي أقيم في عقارات جميرا للغولف في دبي في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري.

فاز الدنماركي نيكولاي هوجارد بأول لقب له في سلسلة رولكس بمجموع 64 نقطة، ما منحه فوزًا بفارق نقطتين عن تومي فليتوود وفيكتور هوفلاند، ومات والاس الذي حقق رقمًا قياسيًا مذهلاً بلغ 12 تحت المعدل 60 في اليوم الثالث من البطولة.

من جانبه، قال توم فيليبس، رئيس جولة دي بي ورلد العالمية في الشرق الأوسط: «حققت البطولة لهذا العام نجاحًا رائعًا، واستقبلنا عددًا قياسيًا من المتفرجين على مدار أيام الحدث، وجاء هذا النجاح انعكاسًا للاهتمام الكبير بالعروض الترفيهية داخل وخارج الملعب، فضلًا عن النمو المستمر للغولف في الإمارات».

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